Tippek a két ünnep közötti lelassuláshoz

Az év végi munkahelyi hajtás és a tökéletes karácsonyra való törekvés sokak számára igen kimerítő. A két ünnep közötti napokban viszont regenerálódhatunk, ha betartjuk az alábbi tippeket.

Sokan alig vártuk már az ünnepi időszakot, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ki is tudtuk élvezni. A karácsony és szilveszter közötti napokat azonban valóban az év kedvenc részévé varázsolhatjuk, ha végre lelassulunk egy kicsit, és kihasználjuk az édes semmittevés lehetőségét. Az alábbiakban tippeket adunk ahhoz, hogy kihozhassuk a legtöbbet szabadidőnkből.

Egy kis fellélegzés az új év előtt

A karácsonyi stressz elmúltával – a karácsony és az szilveszter között – egy nyugodtabb időszak jön, amikor az élet egy kicsit lelassul. Ilyenkor mindannyian vehetünk egy mély levegőt, és felkészülhetünk az új év kezdetére. A legtöbb ember – munkahelyi és családi kötelezettségektől függően – ezekben a napokban tudja teljesen kipihenni magát.

A legfontosabb szabály a feltöltődéshez, hogy úgy töltsük el ezt a néhány napot, ahogyan szeretnénk – hagyjuk tehát végre figyelmen kívül a külső elvárásokat. Egyesek számára ez az időszak arról szól, hogy befészkelik magukat az ünnepi pizsamájukba, betakaróznak, és megnéznek néhány karácsonyi vagy szilveszteri filmet, esetleg olvasnak újonnan kapott könyveikből. Mások szeretnek nagy sétákat tenni a szabadban, vagy legszívesebben kézműveskedéssel és barkácsolással töltik a két ünnep közötti időszakot.

Nagyszerű időszak ez arra is, hogy kicsit kényeztessük és megszépítsük magunkat. Fáradtnak tűnik az arcunk az ünnepi sürgés-forgás után? Tegyünk fel egy vitalizáló arcmaszkot. Karácsony előtt már nem volt időnk/erőnk hajat festeni és manikűrözni? Szakítsunk rá időt most, egy relaxáló habfürdővel megkoronázva. De ez a néhány nap tökéletes alkalom arra is, hogy összegezzük a 2022-es év legfontosabb tapasztalatait és tanulságait, és megtervezzük céljainkat 2023-ra.

Alig vártuk már az év végét, hogy végre megpihenhessünk, közben mégis annyira túlvállaltuk és leterheltük magunkat, hogy szinte semmit sem tudtunk megélni a karácsonyi hangulatból és az ünnep varázsából? Nem vagyunk egyedül. A jó hír azonban az, hogy tehetünk azért, hogy a következő évünket már ne a stressz és rohanás uralja.

Engedjük meg magunknak a semmittevést!

Akármilyen tevékenységet is válasszunk, nagyon fontos, hogy ne legyen bűntudatunk miatta. Nem ez alatt a néhány nap alatt kell csillogóra suvickolnunk a házat, vagy bepótolni mindent, amire egész évben nem tudtunk időt szánni. Ne gyötörjük magunkat, ha most csak arra vágyunk, hogy egész nap csak feküdjünk és teát szürcsöljünk. A lelki egészségünk sokkal fontosabb annál, minthogy túlhajtsuk magunkat.

Szánjunk időt tartalmas, tápláló ételek fogyasztására is. Használjuk ki, hogy végre nem kell rohanni sehová, rágjuk meg jól a falatokat és élvezzük az ízeket, illatokat. A tökéletes lelassuláshoz pedig igyekezzünk minél kevesebb időt online tölteni. Kapcsoljuk ki a számítógépet, némítsuk le e-mail-fiókunkat, és telefonunkat is csak akkor vegyük kézbe, ha csörög, vagy éppen mi hívnánk fel valakit. Pötyögés helyett válasszuk inkább a beszélgetést, a videóhívást vagy a személyes találkozást.

Forrás: hazipatika.com

A kép illusztráció