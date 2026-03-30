Mérgező gáz a fürdőszobában: ezt a két tisztítószert ne keverd össze!

Egy hétköznapi takarítás is könnyen életveszélyessé válhat: súlyos légzési nehézségekkel került kórházba egy 35 éves férfi Franciaországban, miután két ismert, hétköznapi tisztítószert kevert össze – számolt be a meghökkentő esetről a ladepeche francia portál. A szakértők szerint sokan nincsenek tisztában a hasonló házi praktikák valódi kockázataival.

Veszélyes tisztítószerek – halálos elegy

A férfi fürdőszobája takarítása közben vízben hígított hipó és ecet keverékét használta egy permetezőben. A tisztítás azonban váratlanul veszélyessé vált: a férfi rövid időn belül légzési nehézségekre panaszkodott, ezért riasztották a mentőket. A helyszínre érkező szakemberek megállapították, hogy a keverékből mérgező gáz szabadult fel, ezért a férfit kórházba szállították.

A probléma oka egy jól ismert, mégis gyakran elkövetett hiba: a hipó (nátrium-hipoklorit) savas anyagokkal – például ecettel – keverve klórgázt termel. Ez a gáz rendkívül mérgező, már kis mennyiségben is irritálhatja a szemet és a légutakat, nagyobb koncentrációban pedig súlyos károsodást is okozhat.

Milyen tüneteket okozhat ez a keverék?

A klórgáz belélegzése többféle panaszt válthat ki, a többi között

köhögést;

torok- és szemirritációt;

nehézlégzést;

súlyos esetben tüdőkárosodást is okozhat.

Az ilyen esetek egy része kórházi kezelést igényel, sőt akár intenzív ellátásra is szükség lehet.

Gyakori hiba a háztartásokban

Bár sokan hatékonyabb tisztítást várnak a különböző szerek kombinálásától, ez komoly tévedés. A hipó különösen veszélyes, ha:

savas szerekkel (ecet, vízkőoldó) keverik;

ammóniával kombinálják;

zárt térben, szellőztetés nélkül használják.

Fontos tudni: a hipó önmagában fertőtlenít, de nem tisztít, ezért a helyes sorrend a tisztítás, majd a fertőtlenítés.

Így kerülheted el a bajt

A szakemberek szerint néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhetők az ilyen balesetek:

soha ne keverj tisztítószereket;

használj védőkesztyűt;

gondoskodj a megfelelő szellőztetésről!

