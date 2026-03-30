Mérgező gáz a fürdőszobában: ezt a két tisztítószert ne keverd össze!
Egy hétköznapi takarítás is könnyen életveszélyessé válhat: súlyos légzési nehézségekkel került kórházba egy 35 éves férfi Franciaországban, miután két ismert, hétköznapi tisztítószert kevert össze – számolt be a meghökkentő esetről a ladepeche francia portál. A szakértők szerint sokan nincsenek tisztában a hasonló házi praktikák valódi kockázataival.
Veszélyes tisztítószerek – halálos elegy
A férfi fürdőszobája takarítása közben vízben hígított hipó és ecet keverékét használta egy permetezőben. A tisztítás azonban váratlanul veszélyessé vált: a férfi rövid időn belül légzési nehézségekre panaszkodott, ezért riasztották a mentőket. A helyszínre érkező szakemberek megállapították, hogy a keverékből mérgező gáz szabadult fel, ezért a férfit kórházba szállították.
A probléma oka egy jól ismert, mégis gyakran elkövetett hiba: a hipó (nátrium-hipoklorit) savas anyagokkal – például ecettel – keverve klórgázt termel. Ez a gáz rendkívül mérgező, már kis mennyiségben is irritálhatja a szemet és a légutakat, nagyobb koncentrációban pedig súlyos károsodást is okozhat.
Milyen tüneteket okozhat ez a keverék?
A klórgáz belélegzése többféle panaszt válthat ki, a többi között
- köhögést;
- torok- és szemirritációt;
- nehézlégzést;
- súlyos esetben tüdőkárosodást is okozhat.
Az ilyen esetek egy része kórházi kezelést igényel, sőt akár intenzív ellátásra is szükség lehet.
Gyakori hiba a háztartásokban
Bár sokan hatékonyabb tisztítást várnak a különböző szerek kombinálásától, ez komoly tévedés. A hipó különösen veszélyes, ha:
- savas szerekkel (ecet, vízkőoldó) keverik;
- ammóniával kombinálják;
- zárt térben, szellőztetés nélkül használják.
Fontos tudni: a hipó önmagában fertőtlenít, de nem tisztít, ezért a helyes sorrend a tisztítás, majd a fertőtlenítés.
Így kerülheted el a bajt
A szakemberek szerint néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhetők az ilyen balesetek:
- soha ne keverj tisztítószereket;
- használj védőkesztyűt;
- gondoskodj a megfelelő szellőztetésről!
Forrás: hazipatika.com
(Nyitókép: Getty Images)