Tíz természetes fájdalomcsillapító

Akár csak alkalmanként, akár rendszeresen szorulunk fájdalomcsillapításra, a gyógyszerek mellett érdemes a természet által kínált szerek között is körbenéznünk. Sokan nem is gondolnák, milyen hatékony fájdalomcsillapítók akadnak közöttük.

Porckopásra szardínia

A tengeri halakban található omega-3 zsírsavak blokkolják a gyulladásért felelős receptorokat, csökkentik a porckopást okozó enzimek termelődését, és megakadályozzák az erek elmeszesedését. Rendszeres fogyasztásuk különösen a sokízületi gyulladásban szenvedők fájdalmán képes enyhíteni, de a menstruációs görcsöket is csökkenti.

Tipp. Aki nem szereti a halat, keresse a kapszulás változatot, de nézze meg alaposan az összetevők listáját, különösen azt, mennyi EPA és DHA van a termékben, mert az egyes termékek között óriási lehet a különbség!

Gyomorfájdalmakra áfonya

A benne lévő antioxidánsok áldást jelentenek a fájós, gyulladt gyomornak. Tannintartalma ugyanis antibakteriális hatású, ezért segítség lehet a hasmenés ellen, és fertőzések után a bélflóra helyreállításban is hatékony.

Tipp. Napi egy csésze fedezi a szervezet C-vitamin-szükségletét, és nem csak a friss gyümölcs, hanem a fagyasztott is hatékony.

Fejfájásra fehér fűzfakéreg

Évszázadok óta kedvelt gyógyszer Európában és Kínában, elsősorban lázas betegségek, influenza,fejfájás és ízületi gyulladások kezelésére. Hatóanyaga ugyanaz a szalicil, ami az aszpirinben is megtalálható. Ez a szervezetben szalicilsavvá alakul át, amely csökkenti a lázat, a gyulladást és a fájdalmat. Bár ez a gyógynövény lassabban hat, mint az aszpirin, hatása tovább tart, és ami a legfontosabb, hosszú távú használata is biztonságos. Kesernyés, fanyar íze miatt tabletta formájában a legkényelmesebb bevenni.

Tipp. Semmiképpen nem szabad aszpirinnel együtt szedni, mert fokozza annak mellékhatásait, és 16 éven aluli gyermeknek sem adható.

Görcsoldásra ananász

A benne lévő bromelain nevű vegyület hatékony fegyver a krónikus fájdalom ellen, különösen ízületi gyulladások esetén, mert felemészti a vér egyik fehérjéjét, a fibrint, amit a szervezet sérülés esetén termel. Ez a fehérje a felelős a seb körüli ödémák, duzzanatok és a fájdalom kialakulásáért, így ha csökken a mennyisége, a gyulladással járó kellemetlen érzések is mérséklődnek. Erőteljes emésztésserkentő hatása miatt fogyókúrázók számára is hasznos, de puffadást enyhítő hatása miatt a menstruációs görcsökön is hatékonyan segít, ráadásul a benne lévő C-vitamin az immunrendszert is erősíti.

Tipp. Sajnos a konzerv ananász sok cukrot tartalmaz, de a hőkezelés miatt a benne lévő gyulladásgátló enzimek is elpusztulnak, így bármilyen macerás is a tisztítása, mégiscsak érdemesebb friss ananászt vásárolni.

Izomfájdalmakra gyömbér

Ezerféleképp felhasználható, Magyarországon mégis valamiért kevésbé ismert gyógynövény, mely nem csak finom, de egészséges is. Erőteljes vérkeringés-serkentő hatása révén nagyon jó izomfájdalmakra, migrénre, de hányinger és megfázás ellen is. Erjedésgátló tulajdonságai révén segíti az emésztést, és enyhíti a puffadást. Az ízületi gyulladás tüneteinek csökkentésében is hatékony, mivel gátolja a gyulladáskeltő anyagok képződését. Teaként, levesként, fűszerként egyaránt finom, de olaja masszírozáshoz is hatékony.

Tipp. Kissé csípős ízéhez hozzá kell szokni, ezért érdemes apránként növelni az elfogyasztott adagot. Napi két evőkanál már hatékony gyógyszer lehet.

Ízületi gyulladásra fokhagyma

Természetes antibiotikumnak is szokták nevezni, joggal. Allicintartalma ugyanis erősen antibakteriális hatású, így télen különösen hatékony mindenfajta fertőzés megelőzésére. Ám kevesebben tudják, hogy fájdalomcsillapításra is használható: az apróra zúzott fokhagymát olívaolajjal keverve nagyszerű masszázsolajat készíthetünk, amely bedörzsölve gyorsan enyhíti a fájdalmat. Emellett fogfájásra, fülfájásra is hatékony.

Tipp. Minden hagymaféle tartalmaz allicint, így akinek gyomorpanaszokat okoz a fokhagyma, nyugodtan fogyasszon helyette vöröset, lilát vagy medvehagymát.

Zúzódásokra kurkuma

Az indiai gyógyászatban különösen a külső sérülések kezelésére használják: olajban feloldva gyorsítja a zúzódások, rándulások gyógyulását. Csökkenti a vérrögök keletkezésének esélyét, serkenti a szövetek gyógyulását, fertőtlenítő hatású. Nagy mennyiségben fokozza a szervezet kortizoltermelését, így mérsékelve a gyulladást serkentő fehérjék termelődését. Segíti az emésztést és fokozza a zsíranyagcserét, így fogyókúrát is lehet vele támogatni, de vízhajtó hatása is régóta ismert.

Tipp. Napi negyed teáskanálnyit érdemes fogyasztani belőle – rizsre, zöldségre szórhatjuk.

Gyomorégésre almaecet

Az almaecet olyan összetevőket tartalmaz, amelyek felgyorsítják az emésztés folyamatát, így akinek kevés gyomorsava van, két kanál almaecetet egy nagy pohár vízben feloldva enyhülést nyerhet. Az almaecet azonban nem csak erre jó: erős baktériumölő hatása révén méregteleníti a szervezetet, és vérkeringés-fokozó hatása miatt enyhülést nyújthat az ízületi merevség, gyulladás és köszvény miatt szenvedőknek is.

Tipp.Külsőleg is hatékony fegyver: használhatjuk hajmosásra, bőrlemosásra, de a feltört, sebes sarkakra is hatékony gyógyír az almaecetes lábfürdő.

Fogfájásra szegfűszeg

Már évszázadok óta használják a fájós fogakra a szegfűszeget – és nem véletlenül! Magas eugenoltartalma fertőtlenítő és természetes érzéstelenítő hatása miatt valóban csökkenti a fogfájás okozta kellemetlen érzést.

Tipp. Háromóránként ajánlott elrágcsálni egy-egy darabot, míg el nem jutunk a fogorvoshoz.

Szájsebekre méz

A fájós torok gyógyírjaként számon tartott méz valójában nem csak édes, selymes íze miatt kiváló gyógyszer, de a benne lévő enzimeknek is erős gyulladáscsökkentő és vírusölő hatásuk van. Gyorsítja a szövetgyógyulást, -regenerálódást, ezért kiszáradt ajkakra, herpeszre, szájüregi aftákra is kiválóan alkalmazható.

Tipp. Nem csak ételként, de külsőleg is hatékony lehet: a mézből és fahéjból álló keveréket Indiában régóta használják gyulladt, duzzadt területek kezelésére.

Forrás: hazipatika.hu