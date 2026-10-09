Több mint 37 millió hrivnya értékű egészségügyi segély érkezett Ukrajnába szeptemberben

Szeptember folyamán több mint 37 millió hrivnya értékű egészségügyi humanitárius segély érkezett Ukrajnába az egészségügyi minisztérium koordinációjával.

A támogatást német és svéd nemzetközi partnerek, egy kínai egészségügyi gyártó, valamint a Globális Alap programja biztosította. A felajánlások között gyógyszerek, orvosi berendezések, mentőautók és sérülések kezelésére szolgáló egészségügyi eszközök is szerepeltek.

A német Action medeor humanitárius szervezet több mint 41,6 ezer doboz, különböző hatáserősségű etorikoxibot adott át, összesen több mint 5 millió hrivnya értékben. A gyógyszert elsősorban fájdalom és gyulladás csökkentésére, többek között ízületi és mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmazzák.

Az Action medeor emellett több mint 2,8 millió hrivnya értékben gyógyszereket és diagnosztikai eszközöket is szállított. A csomagban antibiotikumok, gombás és parazitafertőzések kezelésére szolgáló készítmények, légzőszervi gyógyszerek, infúziós oldatok, vaskészítmények, multivitaminok, valamint HIV- és szifilisztesztek is voltak.

Svédország két mentőautót adományozott Ukrajnának. A Svéd Nemzeti Egészségügyi és Szociális Tanács közreműködésével emellett 30 lélegeztetőgépet és az azokhoz szükséges 3450 tartozékot is átadtak.

Egy kínai, rehabilitációs és ortopédiai eszközöket, valamint protézisalkatrészeket gyártó vállalat 420 külső rögzítő készülékkel támogatta Ukrajnát.

A HIV, a tuberkulózis és a malária elleni Globális Alap programjának keretében pedig több mint 10 ezer doboz ritonavirt szállítottak az országba. A gyógyszert a HIV-fertőzés kezelésére alkalmazott antiretrovirális terápiák részeként használják.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium közlése szerint a beérkezett támogatásokat az egészségügyi intézmények aktuális szükségletei alapján osztják szét, ezzel is hozzájárulva a betegek folyamatos ellátásának biztosításához.

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