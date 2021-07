Több mint hárommillió ember kapta meg a koronavírus elleni oltás első adagját

Az első adag oltóanyagot 3 264 715 személy kapta meg, míg 1 817 211 fő már a vakcina második adagját is megkapta – adta hírül Viktor Ljasko egészségügyi miniszter szerda reggel.

„Júniusban közel négyszer több oltást adtak be, mint májusban, több mint másfél millió adagot. Július három és fél hete alatt több mint kétmillió adag vakcinát adtak be. A COVID-19 megbetegedések aránya jelenleg alacsonyabb, mint tavasszal, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne veszély”- mondta a miniszter.

Ljasko felhívta a figyelmet arra, hogy már Ukrajnában is regisztrálták a koronavírus delta törzsét, a védőoltás pedig az egyetlen mód a védekezésre.

„Az oltás jelentősen csökkenti a megbetegedés és a halálozás kockázatát. Több ország a saját példáján tapasztalta ezt meg. Például, az USA-ban a július 16-i adatok szerint, a kórházban kezelt COVID-19 fertőzöttek 97%-a nem volt beoltva. Kérem, regisztráljanak az oltásra már most! Oltassák be a magukat, és segítsenek rokonaiknak és ismerőseiknek is ebben”- fordult Ljasko a lakosság felé.

