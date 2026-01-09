Új támogatás indul az 40 év feletti ukránoknak

2026-tól minden 40 év feletti ukrán állampolgár jogosult lesz az új „Egészségügyi szűrés” program keretében nyújtott anyagi támogatásra – közölte a Gyija alkalmazás sajtószolgálata. A program keretében a résztvevők 2000 hrivnyát kapnak, egy egyszerű regisztráció és elfogadás után.

A támogatást a születésnap után a harmincadik napon lehet igényelni, az értesítést a Gyija alkalmazásban küldik. A kérelem benyújtását követően a pénz egy héten belül jóváírásra kerül a bankszámlán. A folyamat – meghívás, elfogadás, kifizetés – minden hónapban ismétlődik októberig.

Külön szabály vonatkozik azokra, akik október és december között születtek: számukra a támogatás felhasználására rendelkezésre álló határidőt 2027. március 31-ig meghosszabbították. Ennek oka, hogy a decemberi születésűek számára hosszabb időre van szükség a programhoz való csatlakozáshoz és az orvosi vizsgálat elvégzéséhez.

A program kizárólag az 40 év felettieknek szól; a harmincas korosztály számára egyelőre nem terveznek kifizetést.

