Újabb haláleset COVID-19 miatt Kárpátalján

Az elmúlt héten újabb halálesetet regisztráltak Kárpátalján a koronavírus-fertőzés következtében – közölte a Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ.

A jelentés szerint a múlt héten a megyében 3 596 személy betegedett meg influenzában és heveny légúti fertőzésben, valamint 55 új COVID-19 esetet azonosítottak. A kórházakba 91 beteget szállítottak, közülük 26-nál igazolták a koronavírust.

Egy személy jelenleg az intenzív osztályon fekszik, és a hét folyamán egy halálesetet is jelentettek, amelyet a COVID-19 okozott.

Az egészségügyi szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzésveszély nem múlt el, ezért fontos a higiéniai szabályok betartása és a megelőző intézkedések folytatása, különösen az őszi-téli időszakban, amikor megemelkedik a légúti megbetegedések száma.

Kárpátalja.ma