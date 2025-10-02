Újszülöttek a beregszászi kórházban: 25 kisbaba született szeptemberben

A beregszászi kórház szülészeti osztályán szeptemberben összesen 25 újszülött jött a világra.

A kisbabák közül 11 kislány és 14 kisfiú született, születési súlyuk 1800 és 4300 gramm között változott.

A kórház vezetősége köszönetet mondott a szülőknek, hogy bizalmukkal az ő intézményüket választották, és minden kisbaba számára boldog, egészséges jövőt kívánnak. A szülészeti osztály továbbra is várja a várandós édesanyákat.

A kórház elérhetőségei:

Cím: Beregszász, B. Linner Bertalan utca 2.

Telefon: +380314122085

A szülészeti osztály munkatársai minden érdeklődőt szeretettel várnak, és készséggel nyújtanak információt a várandósgondozásról, szülési lehetőségekről és az utókezelésről.

