Újszülöttek a beregszászi kórházban: 25 kisbaba született szeptemberben
A beregszászi kórház szülészeti osztályán szeptemberben összesen 25 újszülött jött a világra.
A kisbabák közül 11 kislány és 14 kisfiú született, születési súlyuk 1800 és 4300 gramm között változott.
A kórház vezetősége köszönetet mondott a szülőknek, hogy bizalmukkal az ő intézményüket választották, és minden kisbaba számára boldog, egészséges jövőt kívánnak. A szülészeti osztály továbbra is várja a várandós édesanyákat.
A kórház elérhetőségei:
Cím: Beregszász, B. Linner Bertalan utca 2.
Telefon: +380314122085
A szülészeti osztály munkatársai minden érdeklődőt szeretettel várnak, és készséggel nyújtanak információt a várandósgondozásról, szülési lehetőségekről és az utókezelésről.