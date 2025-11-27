Ukrajna és Franciaország egészségügyi megállapodásokat írt alá

Ukrajna egészségügyi minisztere, Viktor Ljasko találkozót tartott Pierre Elbronnal, a francia elnök Ukrajna helyreállítási és segélyezési különmegbízottjával, ahol megvitatták a jelenlegi és új együttműködési irányokat, és két új megállapodást írtak alá a kormányok közötti partnerség keretében.

A találkozón részt vett Edem Adamanov helyettes miniszter, Nyizsini polgármestere, Olekszandr Kodola, a Francia Nagykövetség képviselői, valamint a FrenchHealthcare, a GE Healthcare és az Ellipse Projects cégek delegációi.

Az aláírt megállapodások főbb pontjai:

▪️ Magas technológiájú orvosi berendezések szállítása

A projekt célja az ukrajnai kórházak diagnosztikai és emlőrákkezelési kapacitásának modernizálása. 25 mammográfiás rendszer és a hozzájuk tartozó IT-infrastruktúra kerül beszerzésre a GE Medical Systems francia vállalat által. A megállapodás kiterjed a berendezések telepítésére, az egészségügyi személyzet képzésére, ötéves garanciára, logisztikára és biztosításra. A projekt összköltsége több mint 11,6 millió euró.

▪️ Moduláris kórház építése Nyizsinben

A második megállapodás keretében egy teljes értékű moduláris kórház épül a helyi egészségügyi intézmény bázisán. A projekt tartalmazza a tervezést, orvosi berendezések beszerzését, építési munkálatokat, telepítést és a kórház működésbe állítását. A projekt megvalósítását az Ellipse Projects SAS vállalat végzi a Miniszterelnökséggel és a Nyizsini Központi Városi Kórházzal együttműködve. A beruházás összértéke 35 millió euró.

Mindkét projekt a 2024-es berlini URC konferencián Ukrajna és Franciaország kormánya által ratifikált keretmegállapodások keretében valósul meg.

A találkozón emellett áttekintették a hét, az egészségügy területén megvalósuló, összesen több mint 51 millió eurós projekt végrehajtásának állását. Ezek a projektek a Francia Köztársaság és Ukrajna kormánya közötti kormányközi támogatási megállapodás keretében valósulnak meg, és többek között a rehabilitációs infrastruktúra fejlesztését, eszközbeszerzést, távdiagnosztikát és innovatív megoldásokat tartalmaznak a betegek felépülésének támogatására.

