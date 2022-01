Ukrajnában csaknem 600 ezer vakcinát semmisítenek meg

Csaknem hatszázezer, koronavírus elleni vakcinát kell megsemmisíteni Ukrajnában, főként AstraZeneca-oltóanyagot, amelynek lejárt a szavatossági ideje – közölte az egészségügyi minisztérium az RBK-Ukrajina hírportállal.

A tárca kifejtette, hogy 2021-ben Ukrajna több mint 3,6 millió adag oltóanyagot kapott humanitárius segélyként más országoktól, valamint több mint 7,4 millió dózist a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül.

A legfrissebb adatok szerint 561 729 dózis AstraZeneca-oltóanyagot meg kell semmisíteni, mert lejárt a szavatossági ideje. Ezen felül az állami költségvetés terhére júniusban vásárolt több mint 30 000 adag Pfizer-vakcina hűtése nem volt megfelelő a szállítás alatt. A belső vizsgálat nyomán az a döntés született, hogy ez a tétel nem felhasználható – tette hozzá a minisztérium a hírportálnak adott válaszában.

Az UNIAN hírügynökség vasárnap arról számolt be, hogy a dél-ukrajnai Herszon megye átkerült a járványhelyzet szerinti fokozottabb kockázatot jelző, narancs besorolásba, mivel a régióban a kórházak telítődésének dinamikája meghaladta a megengedett szintet. Jelenleg ez 78,6 százalékos, amely a narancs fokozatnak felel meg. Az ország többi régiója – beleértve a fővárost, Kijevet és Kárpátalját – továbbra is a jelenlegi legenyhébb szigorításokkal járó sárga besorolásban van.

A narancs besorolás figyelmeztető kategória a legszigorúbb vörös előtt. Ugyanazok a korlátozások érvényesek az ide sorolt régiókban, mint a sárgában, viszont a helyi hatóságok szigoríthatnak rajtuk. Ukrajnában a tömegrendezvényeket, bevásárlóközpontokat, kulturális és sportlétesítményeket a vörös kategóriában lévő régiókban csakis azok látogathatják, akik felvették a védőoltás mindkét dózisát, gyógyultak vagy friss negatív PCR-teszttel rendelkeznek. A sárga besorolású régiókban ehhez elegendő az oltás első dózisának felvétele is.

Ukrajnában vasárnapra az azonosított fertőzöttek száma 2810-zel 3 702 473-ra, az elhunytaké 75-tel 97 239-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben 83-mal 93 965-re csökkent. Az elmúlt napon 840 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.

A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 968 123-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 839 213-an pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik oltást eddig 24 510-en kaptak. Szombaton 26 950 embert oltottak be.

