Ukrajnában mérséklődött a járvány terjedése

Mérséklődött a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, hétfőre kevesebb mint kilencezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt – míg a múlt héten a napi növekmény még mintegy 12-15 ezer közötti volt -, viszont ismét nőtt az aktív betegek száma.

A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napon 8641-gyel 821 947-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 145-tel 13 733-ra. Eddig 423 704-an gyógyultak meg, viszont az aktív betegek száma most több mint háromezerrel 384 510-re emelkedett. Az elmúlt héten három napon is előfordult, hogy az aktív betegek száma csökkent. A legtöbb új beteget, több mint 1500-at ismét az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban jegyezték fel előző nap, velük az eddig igazolt fertőzöttek száma Kijevben meghaladta a 81 ezret, az elhunytaké pedig 16-tal 1441-re nőtt.

Az elmúlt napon 1037 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba.

Novemberben, amikor még életben volt az úgynevezett hétvégi karantén – amely alatt szombaton és vasárnap az élelmiszerboltokon, a gyógyszertárakon és a közösségi közlekedésen kívül semmi sem működhetett – a fertőzöttek vasárnapi növekménye minden héten magasabb volt a mostaninál – mutatott rá az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján kiemelte, hogy az elmúlt héten lassulás volt tapasztalható a fertőzés terjedésének dinamikája tekintetében, ugyanis 7614-gyel kevesebb új fertőzöttet regisztráltak, mint a megelőző héten. Szavai szerint ez augusztus vége óta először fordult elő. Hozzátette, hogy a múlt héten nagyjából ugyanannyi tesztet végeztek el, mint a megelőző héten, vagyis ez nem lehet a csökkenés oka.

A tárcavezető kiemelte még, hogy kórházba is augusztus óta most először került be kevesebb koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg: az elmúlt héten 10 100-an, míg a megelőző héten 11 606-an. Hozzátette, hogy Ukrajnában jelenleg a halálozási arány 1,7 százalékos, az egymillió lakosra jutó halálozás kétszer alacsonyabb, mint Lengyelországban, és háromszor alacsonyabb, mint Franciaországban és Nagy-Britanniában.

Forrás: MTI