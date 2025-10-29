Változások az ungvári városi kórház háziorvosi ellátásában

Az Ungvári Városi Többprofilú Klinikai Kórház vezetősége hivatalos közleményben tájékoztatja a lakosságot a közelgő változásokról, amelyek a háziorvosi ellátást érintik.

A Miniszteri Kabinet 2024. december 24-én elfogadott, 1503. számú határozata értelmében 2026. január 1-jétől a kórház nem tudja megújítani szerződését az Országos Egészségügyi Szolgálattal az „Alapellátás” elnevezésű egészségbiztosítási csomag keretében.

Ez azt jelenti, hogy az intézményhez tartozó háziorvosokkal korábban megkötött nyilatkozatok (deklarációk) a betegek részéről automatikusan felbontásra kerülnek.

A kórház tájékoztatása szerint a háziorvosok egyénileg értesítik pácienseiket a változásról, és segítséget nyújtanak a további lépésekben:

új nyilatkozat megkötése a háziorvos új munkahelyén, vagy

új orvos kiválasztása egy másik, a páciens számára megfelelő egészségügyi intézményben.

A betegek önállóan is kapcsolatba léphetnek háziorvosukkal, hogy részletesebb tájékoztatást és útmutatást kapjanak a teendőkről.

Az Ungvári Városi Többprofilú Klinikai Kórház vezetősége köszönetét fejezi ki a páciensek megértéséért és együttműködéséért ebben az átmeneti időszakban.

