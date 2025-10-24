Változás az újraélesztésben – így csináld helyesen!

Már nem szükséges a mentőhívás előtt meggyőződni róla, hogy a beteg nem lélegzik normálisan.

Az Európai Újraélesztés Társaság kiadta legújabb, frissített eljárásrendjét, amiben az elmúlt négy év eredményei alapján módosították az újraélesztésre vonatkozó ajánlásokat.

– A laikusok számára a legfontosabb változás, hogy már nem szükséges a mentőhívás előtt meggyőződni róla, hogy a beteg nem lélegzik normálisan – magyarázza Dr. Márkus Dávid mentőorvos, az SOS Elsősegély alapítója -, hiszen a mentésirányítók ebben is tudnak segíteni. A javaslat az, hogy minden eszméletlen betegnél (tehát ha valaki nem reagál vállrázásra, megszólításra) hívjunk azonnal mentőt, hangosítsuk ki a telefont, és miközben kicsöng, kezdjük meg a légzésvizsgálatot. Ha pedig nem tudjuk, hogyan kell a légzést vizsgálni, a telefon másik végén lévő mentésirányító instrukciókat ad, így irányítani tudja a légzésvizsgálatot és szükség esetén az újraélesztést, miközben a mentő már úton van. Ezzel a változással fontos másodperceket nyerünk, és szakember által telefonon felügyelt, biztonságosabb betegvizsgálatot végezhetünk.

A mentőorvos felhívta a figyelmet arra is, hogy továbbra is kiemelt fontosságú, hogy egy eszméletlen betegnél, aki nem lélegzik vagy nem normálisan lélegzik, laikusként is meg merjük kezdeni az újraélesztést, hiszen csak ebben az esetben van érdemi esély sikerre – ha a mentők kiérkezéséig semmit nem teszünk, visszafordíthatatlan károsodások következhetnek be, így ők már jó eséllyel nem fognak tudni segíteni. Minden próbálkozás jobb annál, mint ha semmit nem tennénk – szögezte le a szakember.

Az újraélesztés legfontosabb lépései a 2025-ös ajánlás szerint:

– Győződj meg a biztonságról!

– Menj oda, szólítsd meg az érintettet, rázd meg a vállát!

– Ha nem reagál, hívd a 112-t, majd hangosítsd ki a telefont!

– Hajtsd hátra a fejét és 10 másodpercig figyeld (nézd, hallgasd, érezd), van-e légzése!

– Ha nincs legalább két normális légzése, kezdj újraélesztést: összekulcsolt kezedet helyezd a mellkas közepére a szegycsont alsó harmadára, végezz másodpercenként két lenyomást! Ha akarsz és tudsz befújásokat végezni, minden 30 nyomást kövessen 2 befújás, ha nem akarsz vagy nem tudsz fújni, végezz folyamatos mellkaskompressziót a mentők kiérkezéséig!

– Ha van a közelben defibrillátor, küldj el érte valakit, újraélesztés közben helyezd fel az elektródákat és kövesd az utasításait. Ha sokkot javasol, senki ne érjen a beteghez, majd nyomd meg a sokkolás gombot! A sokk leadását követően folytasd az újraélesztést és kövesd a készülék utasításait!

Forrás: SOS Elsősegély