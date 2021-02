Van három dolog, amiért hálás?

A legtöbben hajlamosabbak a negatívumokat észrevenni a mindennapjaikban, és elfelejtkezni arról, hogy jócskán vannak olyan dolgok is, amikért hálásak lehetnek. Pedig mindenkinek érdemes lenne átgondolnia, miért szereti az életét! A hála érzésének ugyanis számtalan, tudományosan bizonyított jótékony hatása van, amelyek ráadásul annál erősebben nyilvánulnak meg, minél gyakrabban mondunk köszönetet.

Hálásnak lenni azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a mindennapjaink során történő pozitív eseményeket, és azt, hogy milyen jótékonyan hatnak ránk – és itt nem kell feltétlenül valami nagy dologra gondolni. Ha séta közben felfedezünk egy szép virágot, azért ugyanúgy köszönetet mondhatunk, mint hogy egy szerettünk felépült egy súlyos betegségből. A hála hatásaival kapcsolatban több kutatás is készült, az eredmények alapján pedig kijelenthető, hogy a hála nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy mind fizikailag, mind mentálisan jobban érezzük magunkat.

Jobb alvás, nagyobb empátia

Egy 2012-es kutatásból, amely a Personality and Individual Differences című szaklapban jelent meg, kiderült, hogy a hálás emberek kevesebbszer panaszkodnak testi fájdalmakra, és egészségesebbnek érzik magukat. Többet is törődnek egyébként az egészségükkel: odafigyelnek arra, hogy mit esznek, sportolnak, és rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra. Az Applied Psychology: Health and Well-Being című szaklapban publikált tanulmány pedig arra mutatott rá, hogy akik hálanaplót vezetnek, sokkal jobban alszanak.

Robert A. Emmons, a Kaliforniai Egyetem pszichológia professzora régóta kutatja a hála és a mentális jóllét közötti kapcsolatot. Vizsgálódásai során a többi között rájött, hogy a hála növeli a boldogság érzését, illetve csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét. Mindemellett az olyan negatív érzéseken is segít felülemelkedni, mint az irigység vagy a frusztráció. A hálás emberekben több az empátia, az érzékenység, az önzetlenség, és kevesebb az agresszió, a bosszúvágy, aminek köszönhetően akkor is képesek az elvártaknak megfelelően viselkedni, ha a másik fél ezt nem teszi meg – jöttek rá a Kentucky Egyetem szakemberei egy 2012-as vizsgálat során. Ugyancsak a hála mellett szól, hogy vizsgálatok szerint növeli az egészséges önbecsülésünket, illetve segít elfelejteni azt a rossz szokást, hogy másokhoz hasonlítjuk magunkat. A hálás emberek nem neheztelnek azokra, akik jól teljesítenek, inkább értékelik, elismerik sikereiket.

Pozitív életszemléletre tanít

A hála stresszcsökkentő szerepe sokak által ismert, az azonban a legtöbbeknek újdonság lehet, hogy a traumák könnyebb leküzdésében is nagy szerepe lehet. A Behavior Research and Therapy című szakfolyóiratban közzétett 2006-os tanulmány megállapította, hogy azoknál a vietnami háborús veteránoknál, akikben erősebb volt a hála érzése, nem jelentkezett olyan súlyos formában a poszttraumás stressz szindróma. Egy, a Journal of Personality and Social Psychology folyóiratban 2003-ban publikált tanulmányban pedig a szakemberek – akik a 2001. szeptember 11-i terrortámadás túlélőit vizsgálták – arról írtak, hogy ha életünk legrosszabb időszakaiban is felismerjük, miért lehetünk hálásak, az jelentősen erősíti ellenálló képességünket. Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni egy 2003-as tanulmányt is, amely a Journal of Personality and Social Psychologyban jelent meg: az eredmények szerint a hála gyakorlása pozitív életszemléletre tanít, és segít értékelni azt, amink van.

“Dolgok, amikért hálás vagyok”

A fentiek alapján talán nem túlzás azt állítani, hogy a hála gyakorlása az egyik legjobb dolog, amit magunkkal tehetünk – érdemes tehát minél gyakrabban “elvégezni”. Természetesen a rendszeresség előnyeit is alátámasztják tudományos bizonyítékok: egy 2016-os publikáció, amely a Psychotherapy Research című szaklapban olvasható, rávilágított, hogy minél többször mondunk köszönetet a jó élményekért, tapasztalatokért, történésekért, annál erősebben érvényesülnek a hála pozitív hatásai.

Kezdésként célszerű először azon elgondolkodni, általánosságban mi az a három dolog az életünkben, amiért hálásak vagyunk. Lehet, hogy az első pontnál még küszködni fogunk, de higgyük el, hamar belelendülünk majd, és azt vesszük észre, háromnál sokkal több dologért mondhatunk köszönetet. A későbbiekben bizonyos időközönként idézzük fel a lista pontjait – amelyeken akár változtathatunk is -, így nem felejtjük el, hogy valóban van miért szerencsésnek érezni magunkat.

Ilyen “alapozás” után pedig már könnyű lesz a mindennapok részévé tenni a hálaadást. A jövőben minden este szánjunk pár percet arra, hogy eltöprengjünk, az adott napon mi volt az a három dolog, amiért hálásak lehetünk. Hogy ennek a hasznos szokásnak nyoma maradjon, legyen egy füzetünk, amelyben vezetjük a napokat (ezt nevezzük hálanaplózásnak), vagy írjuk színes cetlikre a pozitív történéseket, majd tűzzük ki azokat egy nagy parafatáblára. Ha nem ragaszkodunk a “mindennap 3” elvéhez, akkor jelöljünk ki egy nagyobb dobozt vagy befőttesüveget, és ha bármikor valami jó dolog történik velük, emlékezzünk meg róla egy papírdarabon, és dobjuk be a “helyére”. Év végén aztán nekiülhetünk, és átnézhetjük korábbi boldog élményeinket.

Nemcsak jelentős történésekért érdemes köszönetet mondani, hanem az egészen apró örömökért is. Ha ezt a képességet elsajátítjuk, sokkal elégedettebbek leszünk az életünkkel.

Forrás: HáziPatika.com