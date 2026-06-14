Visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomac

Kárpátalja.ma Világ

Visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomac, a román államfő helyette Adrian Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kéri fel kormányalakításra – jelentette be vasárnap reggel Nicusor Dan.

A román államfő a Cotroceni-palotában tartott rövid sajtónyilatkozatában elmondta, hogy Eugen Tomac vasárnap reggel adta vissza kormányalakítási megbízatását. Ennek előzménye, hogy a héten a jobbközép PNL és a centralista Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) is bejelentette, hogy nem támogatja az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt.

Az ukrajnai születésű Eugen Tomac kapott kormányalakítási megbízást Romániában

Az államfő bejelentette, hogy Adrian Vesteát, a jelenlegi kormány legerősebb alakulatának számító PNL első alelnökét kéri fel kormányalakításra. Hangsúlyozta, hogy Vestea valamennyi „közigazgatási lépcsőfokot” megjárta, volt polgármester, megyei tanácselnök és „sikeres miniszter”, aki uniós forrásokat hívott le.

A Brassó megyei önkormányzat elnökét fejlesztéspárti politikusként jellemezte, aki zöldmezős beruházásként létrehozta a sikeres brassói repülőteret.

„Kifejezetten Nyugat-barát ember, értékekre építő ember, a párbeszéd embere” – jellemezte az új kormányfőjelöltet az államfő.

Az MTI cikke nyomán

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