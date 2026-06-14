Visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomac, a román államfő helyette Adrian Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kéri fel kormányalakításra – jelentette be vasárnap reggel Nicusor Dan.

A román államfő a Cotroceni-palotában tartott rövid sajtónyilatkozatában elmondta, hogy Eugen Tomac vasárnap reggel adta vissza kormányalakítási megbízatását. Ennek előzménye, hogy a héten a jobbközép PNL és a centralista Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) is bejelentette, hogy nem támogatja az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt.

Az államfő bejelentette, hogy Adrian Vesteát, a jelenlegi kormány legerősebb alakulatának számító PNL első alelnökét kéri fel kormányalakításra. Hangsúlyozta, hogy Vestea valamennyi „közigazgatási lépcsőfokot” megjárta, volt polgármester, megyei tanácselnök és „sikeres miniszter”, aki uniós forrásokat hívott le.

A Brassó megyei önkormányzat elnökét fejlesztéspárti politikusként jellemezte, aki zöldmezős beruházásként létrehozta a sikeres brassói repülőteret.

„Kifejezetten Nyugat-barát ember, értékekre építő ember, a párbeszéd embere” – jellemezte az új kormányfőjelöltet az államfő.

Az MTI cikke nyomán

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