A végtelen görgetés ára: romolhat a figyelem és a memória

A végtelen görgetés és a néhány másodperces videók fogyasztása egyre több kutatás szerint összefügghet a figyelem, az önkontroll és egyes kognitív képességek romlásával. A jelenségre egyre gyakrabban használják a „brain rot”, vagyis nagyjából „szellemi leépülés” kifejezést.

A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a kutatások többsége összefüggéseket tár fel, nem pedig egyértelmű ok-okozati kapcsolatot.

Egyre nehezebb hosszabb ideig koncentrálni

Gloria Mark, a Kaliforniai Egyetem Irvine-i kampuszának informatikaprofesszora több évtizede vizsgálja, hogyan változik az emberek figyelme a digitális környezetben. Az általa idézett adatok szerint 2004-ben az emberek átlagosan mintegy két és fél percig tudtak egy képernyőn megjelenő tartalomra figyelni, mielőtt másik tartalomra váltottak. Ez az idő később jelentősen lerövidült.

Az okostelefonok közben a mindennapi élet szinte állandó kísérőivé váltak. Sokan már a rövid várakozási időket – például egy sorban állást vagy a liftre várakozást – is azonnal a telefonjuk használatával töltik ki.

A túlzott digitális tartalomfogyasztással kapcsolatban egyre gyakrabban kerül elő a „brain rot” kifejezés. Ez nem hivatalos orvosi diagnózis, hanem annak leírására szolgál, amikor valaki túl sok gyors, alacsony információtartalmú digitális tartalmat fogyaszt, és ennek következtében nehezebben tud tartósan figyelni vagy elmélyülten foglalkozni valamivel.

A rövid videók különösen erős ingert jelentenek

A néhány másodperces videók formátuma a Musical.ly megjelenésével vált széles körben népszerűvé, majd a TikTok, az Instagram és a YouTube is erre épített. A gyorsan váltakozó képek, hangok, zenék és témák folyamatosan új ingereket kínálnak.

Egy 2025 szeptemberében közzétett, 71 tanulmány csaknem 100 ezer résztvevőjének adatait elemző átfogó kutatás szerint

a rövid videók gyakori fogyasztása összefüggést mutatott a gyengébb kognitív teljesítménnyel, a figyelem romlásával, valamint a magasabb stressz-szinttel és bizonyos mentális egészségi problémákkal.

Egy 2026 januárjában publikált másik kutatás szerint különösen az önkontroll, a memória és a döntéshozatal lehet érintett. A kutatások alapján egyes csoportok – például a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral (ADHD) élők, illetve a fokozott unalomra hajlamos vagy rossz hangulatú emberek – érzékenyebbek lehetnek a jelenségre.

A folyamatos görgetés még inkább unottá tehet

A közösségi média használatának egyik paradoxona, hogy miközben a telefon folyamatosan új ingereket kínál, a felhasználó könnyen még unalmasabbnak érezheti a hétköznapi helyzeteket.

Egy 2024-es, hét kísérletből álló amerikai kutatás mintegy 1200 résztvevő bevonásával vizsgálta a jelenséget. Az eredmények szerint azok, akik folyamatosan görgették a tartalmakat, nagyobb unalmat és kisebb elégedettséget éltek át, mint azok, akik egyetlen, tízperces videót néztek meg.

A kutatók szerint ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy

a folyamatos görgetés megakadályozza az elmélyülést: mire az agy feldolgozná az egyik tartalmat, máris újabb inger érkezik.

A jelenség különösen a fiatalok körében lehet figyelemre méltó. A közösségi médiában töltött idő növekedése és a hosszabb szövegek elolvasásának nehézségei között azonban nem lehet automatikusan ok-okozati kapcsolatot megállapítani. A digitális eszközök használata mellett számos más tényező is hatással lehet a figyelemre, a tanulási teljesítményre és a mentális közérzetre.

A szakemberek ugyanakkor abban egyetértenek, hogy a rendszeres képernyőszünetek, a hosszabb szövegek tudatos olvasása és az értesítések, illetve az automatikus görgetés korlátozása segíthet abban, hogy több időt szánjunk az elmélyült figyelmet igénylő tevékenységekre.

Forrás: 24tv.ua

Nyitókép: illusztráció

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