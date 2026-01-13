Véradási akciót szerveznek Beregszászban

„Ajándékozz egy csepp életet!” mottóval jótékonysági véradást szerveznek a Beregszászi járás lakosai számára.

Az eseményre 2026. január 28-án kerül sor a Bereg-kábel üzemben Beregszászban.



A Linner Bertalan Beregszászi Központi Járási Kórház tájékoztatása szerint a vérkészletek folyamatos utánpótlásra szorulnak, ezért minden egyes véradó részvétele kiemelten fontos. A véradás nemcsak életmentő segítséget jelent a rászorulók számára, hanem hozzájárul az egészségügyi rendszer stabil működéséhez is.



A véradás kijevi idő szerint 9.00 órakor kezdődik.

Kárpátalja.ma