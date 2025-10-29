Véradó nap a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházban

Véradó napot szerveznek november 4-én a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházban. Ezen a napon a Kárpátaljai Megyei Vérellátó Állomás szakemberei dolgoznak majd a helyszínen, így mindenki, aki szeretne, donorrá válhat, és ezzel hozzájárulhat azok megsegítéséhez, akiknek életmentő vérátömlesztésre van szükségük.

A kórház kiemeli, hogy nem kell ismernünk azt, akinek segítünk. A véradás a szolidaritás és az emberség cselekedete. Egyetlen donáció életeket menthet – felnőttekét és gyermekekét, balesetet szenvedettekét, műtét után lábadozókét, daganatos betegekét vagy éppen azokét, akik kritikus állapotba kerültek.

Minden véradás egy új esély az életre. Néha az utolsó remény, néha pedig az, ami visszaadja a családnak szeretteik egészségét és jövőjét.

Helyszín: Munkács, Iván Frankó utca 39.

Időpont: 2025. november 4. (kedd), 9:00–14:00 óra.

Csatlakozzon Ön is az akcióhoz!

Kárpátalja.ma