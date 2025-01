Vérnyomásmérés otthon

A rendszeres vérnyomásmérés kulcsfontosságú a magas vérnyomás, avagy a hipertónia felismeréséhez. Ahhoz azonban, hogy valós értékeket mérhessünk magunknak otthon, be kell tartani néhány alapszabályt.





Magyarországon a férfiak 56 és a nők 41 százaléka, ezáltal mintegy 3,4 millió magyar ember él magas vérnyomással a 30-79 éves korosztályban – olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tavaly kiadott jelentésében. A magasvérnyomás-betegség igazi csendes gyilkos, hiszen amilyen tünetszegény, olyan súlyos szövődmények forrásává válhat hosszú távon. Kezeletlenül a többi között szívroham és stroke, szívelégtelenség, aneurizmák, vese- és szemproblémák, demencia, valamint metabolikus szindróma egyaránt kialakulhat az erek falára nehezedő fokozott nyomás következményeként.

Specifikus és alarmizáló tünetek híján a probléma időben történő felismerését leginkább a rendszeres vérnyomásmérés segíti. Erre a célra érdemes lehet beszerezni egy félautomata vérnyomásmérő készüléket háztartásunkba. Annál is inkább, mert nemcsak a hipertónia kimutatásában lehet rendkívül hasznos, hanem abban is, hogy diagnosztizált betegként nyomon tudjuk követni az orvos által előírt terápia hatékonyságát – mutat rá közös cikkében a The Conversation oldalán három ausztrál orvosi kutató, Niamh Chapman és Dean Picone a Sydney-i Egyetemről és Eleanor Clapham a Tasmaniai Egyetemről.

Csakhogy vérnyomásunk akár óráról órára, sőt, percről percre is változhat, hiszen befolyással van rá például az érzelmi állapotunk, hogy mit ettünk, vagy hogy éppen milyen tevékenységet végzünk. De akkor hogyan mérhetjük megbízható és összehasonlítható módon akár hónapok, évek távlatában is? Nos, itt jön képbe, hogy néhány alapszabályt bizony nem hagyhatunk semmiképpen sem figyelmen kívül a vérnyomásmérés során. Az alábbi tényezők például jelentősen növelhetik a mért értékeket.

Tevékenység vagy körülmény Mennyivel nőhet miatta a vérnyomás? túl szoros a vérnyomásmérő mandzsettája akár 20 Hgmm-mel kávéfogyasztás akár 15 Hgmm-mel dohányzás akár 20 Hgmm-mel teli hólyag, vizeletürítési inger akár 33 Hgmm-mel beszéd akár 19 Hgmm-mel keresztbe tett lábak akár 15 Hgmm-mel a kar, amelyen mérünk, nincs alátámasztva és a szívvel egy magasságban akár 20 Hgmm-mel a hát vagy a lábak nincsenek meg- és alátámasztva akár 5 Hgmm-mel

Hogyan mérjünk otthon vérnyomást?

Mint az a fenti táblázatból is logikusan kikövetkeztethető, a pontos értékekhez szükség van némi tudatos tervezésre. A Clevelandi Klinika azt javasolja, hogy a vérnyomásmérést megelőző fél órában kerülni kell a dohányzást, étel- és italfogyasztást, különös tekintettel a koffeinre, valamint a testmozgást. Mérés előtt menjünk el a mosdóba, mert ha nem üres a hólyagunk, az szintén kihatással lehet a vérnyomásra. Mielőtt bekapcsolnánk a vérnyomásmérő készüléket, előbb üljünk nyugodtan egy széken öt percig. Ügyeljünk rá, hogy hátunk egyenes legyen, ne görnyedjünk, továbbá lábunkat se tegyük keresztbe. Karunkat, amelyen a vérnyomást mérjük, tegyük fel egy asztalra, hogy szívünkkel egy magasságba kerüljön, majd lazítsuk el. Ügyeljünk rá, hogy a készülék mandzsettája ne legyen túl szoros. A mandzsettát a könyökhajlatunk fölé kell felhelyezni közvetlenül a bőrre.

Amíg a vérnyomásmérés zajlik, ne beszéljünk, illetve ne nézzünk videókat sem a telefonunkon. Üljünk csendben és nyugodtan. A félautomata készülék magától megfeszíti karunkon a mandzsettát, majd a mérés végeztével el is lazítja azt. Egyetlen mérés helyett célszerű két-három mérést is végezni egy-egy perc szünettel. Ha az elsőre mért érték jelentősen magasabb, mint az utána következők, akkor hagyjuk figyelmen kívül. Az értékekből ezután vonjunk átlagot, majd azt jegyezzük fel valahova, például egy vérnyomásnaplóba.

A vérnyomás természetes fluktuációja miatt a méréseket javasolt mindennap ugyanarra az időpontra időzíteni. Az Amerikai Szív Társaság azt tanácsolja, hogy például mérhetünk reggel és este is két-két alkalommal egy héten át. Amennyiben csak ellenőrizni szeretnénk vérnyomásunkat, ezt elegendő félévente egyszer megismételni. Ha viszont a teljes hét eredményei alapján azt látjuk, hogy vérnyomásunk átlaga megközelíti vagy meghaladja a 140/90 higanymillimétert (Hgmm), feltétlenül konzultáljunk róla háziorvosunkkal!

