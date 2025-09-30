Vírushelyzet Kárpátalján

A COVID-19 és az influenza terjedésének jelenlegi helyzetéről osztott meg információkat a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ a Facebook-oldalán.

A jelentés szerint az elmúlt héten, szeptember 22. és 29. között 3596 influenzás és akut légúti fertőzéses esetet regisztráltak régiónkban.

A betegek közül 118-an koronavírussal fertőződtek, közülük 47-en szorultak kórházi ellátásra.

Koronavírussal és egyéb légúti fertőzéssel összesen 118 beteget kezeltek a megye kórházaiban.

A betegségellenőrzési és megelőzési központ felhívja a figyelmet, hogy a COVID-19 és az influenza elleni védőoltások csökkentik a súlyos szövődmények kockázatát. Kérik a lakosságot, ügyeljenek a személyes higiéniára, használjanak kézfertőtlenítőt, mossanak gyakrabban kezet, vigyázzanak saját és szeretteik egészségére.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ

Nyitókép: illusztráció/UNIAN