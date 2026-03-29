Vírusos hepatitis A esetet regisztráltak a Huszti kistérségben

A hepatitis A vírus terjedése miatt korlátozásokat vezettek be a Huszti kistérségben

Azok a tanulók, akik nem rendelkeznek oltással, csak akkor vehetnek részt a jelenléti oktatáson, ha hetente kétszer negatív teszttel, oltási igazolással vagy korábbi betegség igazolásával igazolják magukat.

Ilyen dokumentumok hiányában biztosított az áttérés a távoktatási formára.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a vírusos hepatitis A szennyezett kéz, víz, élelmiszer vagy fertőzött személlyel való érintkezés útján terjed. A főbb tünetek közé tartozik a láz, a gyengeség, a hányinger, a hasi fájdalom és a sárgaság.

A közösség lakóit arra kérik, hogy tartsák be a személyes higiéniai szabályokat, használjanak biztonságos vizet, alaposan mossanak kezet, és kerüljék a betegekkel való érintkezést.

Az orvosok azt is hangsúlyozzák, hogy a védőoltás továbbra is a betegség megelőzésének leghatékonyabb módja, és azt javasolják, hogy forduljanak a háziorvosukhoz a védőoltás beadásához.

