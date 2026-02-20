Ezek a B-vitamin-hiány komolyabb tünetei
A B-vitamin-hiány alattomosan alakulhat ki, és idegrendszeri, vérképzőszervi vagy anyagcserezavarokat is előidézhet.
A B-vitaminok csoportjába nyolc vízben oldódó vitamin tartozik. Ezek kulcsszerepet játszanak a többi között például az energiatermelésben, az idegrendszer működésében, a vérképzésben és a sejtek regenerációjában egyaránt. Mivel többségük nem raktározódik el jelentős mennyiségben a szervezetben, rendszeres bevitelük elengedhetetlen. Hiányuk kezdetben enyhe, nehezen felismerhető panaszokat okoz, tartós fennállva azonban komoly következményekkel járhat.
A B-vitamin-hiány tünetei
A hiányállapot hátterében többféle tényező állhat. Gyakori ok az egyoldalú, tápanyagszegény étrend, a túlzott alkoholfogyasztás, illetve bizonyos felszívódási zavarok (például gyulladásos bélbetegségek miatt vagy gyomorműtétek után). Idősebb korban is csökkenhet a vitaminok felszívódásának hatékonysága, továbbá egyes gyógyszerek – például savcsökkentők vagy bizonyos antidiabetikumok – szintén befolyásolhatják a hasznosulást. Várandósság és szoptatás idején pedig megnő a szervezet igénye, ezért ilyenkor különösen fontos a megfelelő vitaminbevitel. Az alábbiakban azokat a B-vitaminokat vesszük sorra, amelyek esetén különösen fontos tudatosan törekedni a hiányállapot megelőzésére.
B12-vitamin (kobalamin)
A B12-hiány az egyik leggyakoribb B-vitamin-hiány, különösen idősek, növényi étrendet követők és felszívódási zavarral élők körében. A B12-vitamin különlegessége, hogy a máj jelentős mennyiséget képes belőle raktározni, így a szervezet több évre elegendő tartalékkal rendelkezhet. Ez azt jelenti, hogy a hiányállapot lassan, akár évek alatt alakul ki, és sokáig tünetmentes maradhat. Amikor azonban a raktárak kimerülnek, a panaszok gyakran már kifejezettek. Kezelés nélkül maradandó idegrendszeri károsodást és súlyos vérszegénységet okozhat. A megelőzés elsődleges eszköze az állati eredetű élelmiszerek fogyasztása kiegyensúlyozott étrend részeként, illetve vegetariánus vagy vegán étrend esetén a tudatos pótlás.
A B12-vitamin-hiány tünetei:
- fáradtság, gyengeség
- sápadtság, vérszegénység
- zsibbadás, bizsergés a végtagokban
- memóriazavar, koncentrációs nehézség
B9-vitamin (folsav)
A folsavhiány világszerte gyakori probléma, különösen várandós nőknél és alkoholfüggőknél. Legnagyobb veszélye, hogy terhesség alatt növeli a velőcsőzáródási rendellenességek kockázatát a magzatnál. A legjobb étrendi forrásai közé tartoznak a leveles zöldségek, hüvelyesek, teljes értékű gabonák. Nők számára gyermekvállalás előtt és a terhesség első szakaszában azonban mindenképpen javasolt a célzott folsavpótlás.
A folsavhiány tünetei:
- fáradtság
- vérszegénység
- nyelvgyulladás
- ingerlékenység
Fontos különbséget tenni a folsav- és a B12-hiány között: a két állapot vérképe hasonló lehet, mivel mindkettő vérszegénységet okozhat. Ugyanakkor a folsavpótlás önmagában elfedheti a B12-hiányhoz társuló vérszegénységet, miközben az idegrendszeri károsodás tovább romlik. Ez klinikailag azért jelentős, mert a kezeletlen B12-hiány maradandó idegrendszeri következményekkel járhat, ezért a két hiányállapot elkülönítése minden esetben orvosi feladat.
B6-vitamin (piridoxin)
B6-vitamin-hiány ritkábban fordul elő, de időseknél és egyes gyógyszerek szedése mellett magasabb a kockázata. Hosszabb távon idegrendszeri panaszokat okozhat, illetve legyengülhet miatta az immunrendszer. Változatos étrend révén azonban megelőzhető, főként olyan élelmiszerek rendszeres fogyasztása révén, mint a hal, baromfi, burgonya, banán és hüvelyesek.
A B6-vitamin-hiány tünetei:
- bőrgyulladás
- repedezett szájzug
- ingerlékenység
- vérszegénység
B1-vitamin (tiamin)
Leginkább krónikus alkoholfogyasztás esetén fordul elő hiányállapot, amely azonban kezeletlenül súlyos idegrendszeri károsodást okozhat. A legjobb B1-vitamin-források között tartják számon a teljes kiőrlésű gabonákat, olajos magvakat és a sertéshúst. Nagyon fontos továbbá az alkoholfogyasztás minimalizálása vagy teljes kerülése.
A B1-vitamin-hiány tünetei:
- izomgyengeség
- idegrendszeri zavarok, mint a beri-beri és a Wernicke–Korsakoff-szindróma
