Zöld vagy fekete tea: melyik az egészségesebb?

Kíváncsi, hogy a fekete vagy a zöld tea tesz-e jobbat a szervezetének? Mutatjuk, melyik egészségesebb az orvosok szerint.

A fekete és a zöld tea is igen népszerű italnak számít világszerte, az ízük és a hatásuk azonban jelentősen eltérő. Pedig valójában mindkettő ugyanabból a növényből származik, a különbséget a feldolgozás módja adja.

Mi a különbség a zöld és a fekete tea között?

A zöld és a fekete tea egyaránt a Camellia sinensis nevű növényből készül. Ám míg a zöld teánál az oxidációt hőkezeléssel gyorsan leállítják – ezért zöld színű és frissebb, enyhén füves ízű marad –, addig a fekete teát teljes mértékben oxidálják, ettől válik sötétebb színűvé, az íze pedig karakteresebb és erőteljesebb lesz – olvasható a német ÖkoTest cikkében.

Melyik egészségesebb?

A szakértők szerint egyik tea sem egészségesebb egyértelműen a másiknál, ugyanis mindkettő értékes antioxidánsokat tartalmaz. A zöld teát gyakran inkább azoknak ajánlják, akik enyhébb élénkítő hatást és könnyedebb ízvilágot keresnek, míg a magasabb koffeintartalmú fekete tea sokaknak a reggeli kávé alternatívája lehet.

A zöld teában emellett egy nyugtató hatású aminosav – az L-teanin – is megtalálható, gazdag továbbá katechinekben is, amelyek jó hatással lehetnek a szívre és az érrendszerre, a vérkeringésre és az anyagcserére is. A fekete tea oxidáció során képződő polifenoljai – a theaflavinok és a thearubiginek – azonban szintén antioxidánsok, amelyek gyulladáscsökkentő, antibakteriális és antivirális tulajdonságokkat is rendelkeznek. A választás tehát elsősorban az ízlés és a kívánt hatás kérdése.

Erre figyeljünk a választásnál

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a tea is egy mezőgazdasági termék, ezért előfordulhatnak benne növényvédőszer-maradványok. Emiatt érdemes inkább a bio minősítésű termékeket választani, különösen azoknak, akik rendszeresen fogyasztanak teát.

Forrás: hazipatika.com

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