A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány XII. alkalommal hirdeti meg a „Szól a Fülemüle!” – Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutatót. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége. A rendezvény védnöke a Pál család.

A tehetségkutató célja, hogy a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát.

Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.

A jelentkezés feltételei:

A tehetségkutatóra a 7 és 17 év közötti kárpátaljai tanintézményekben tanuló, hagyományápoló hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok/táncospárok és néptáncegyüttesek jelentkezését várjuk.

Jelentkezni egy regisztrációs űrlap kitöltésével lehetséges, amely tartalmazza azt a Youtube linket, amelyen megtekinthető a produkció.

A hangszeregyüttesek, néptáncegyüttesek kategóriában két korcsoportban lehet jelentkezni:

I. korcsoport: 7-11 korosztály

II. korcsoport: 12-17 korosztály

A hangszeres szólisták, szólótáncosok/táncospárok kategóriában három korcsoportban lehet jelentkezni:

I. korcsoport: 7-10 korosztály

II. korcsoport: 11-14 korosztály

III. korcsoport: 15-17 korosztály

Egy tanuló több kategóriában is nevezhet!

Több műsorral való indulás esetén külön-külön regisztráció szükséges!

Kérjük, hogy olyan produkcióval jelentkezzenek, amellyel korábban még nem versenyeztek a „Szól a Fülemüle!” tehetségkutatón.

Fontos, hogy vegyék figyelembe a versenyszabályzatban meghatározott időtartamot és létszámot!

A versenyzők életkora nem haladhatja meg a versenyszabályzatban megengedett korhatárt!

A „Szól a Fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató értékelési szempontjai a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján elérhető.

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet!

Népzene kategória regisztrációs űrlapja (hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek):

https://forms.gle/RBGr3f39Gb6joZy4A

Néptánc kategória regisztrációs űrlapja (szólótáncosok/táncospárok és néptáncegyüttesek):

https://forms.gle/89vYHujTum86n1Ce6

A tehetségkutató lebonyolítása 2026-ban:

Előválogató

Az előválogató online történik, azaz videófelvételek alapján. A videókat a Youtube videómegosztóra kell feltölteni, amelynek linkjét a regisztrációs űrlap legalján csatolják. Fontos, a videó idejének hossza nem haladhatja meg a versenykiírásban megadott műsoridőt!

Az előválogatóról egy online programfüzet készül, melyet a felkért szakmai zsűri fog bírálni a a tehetségkutató értékelési szempontjai alapján.

A regisztrációs határidő: 2026. január 23-a 12:00 óra.

Felkészítő hétvége:

A felkészítő hétvégére azok a versenyzők jutnak be, akiket az előválogató során a szakmai zsűri beválogatott. A hétvége a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán valósul meg.

Időpontja: 2026. április 24-25.

A résztvevők étkezését és lakhatását a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány biztosítja.

Döntő:

A döntőn a felkészítő hétvégén részt vett versenyzők mérik össze tudásukat.

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

Időpontja: 2026. április 26.

Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól a genius.ktst@kmf.org.ua e-mail címen kaphatnak munkanapokon 08:00-16:00 óra között.

