„Szól a Fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány XII. alkalommal hirdeti meg a „Szól a Fülemüle!” – Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutatót. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége. A rendezvény védnöke a Pál család.
A tehetségkutató célja, hogy a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
A jelentkezés feltételei:
A tehetségkutatóra a 7 és 17 év közötti kárpátaljai tanintézményekben tanuló, hagyományápoló hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok/táncospárok és néptáncegyüttesek jelentkezését várjuk.
Jelentkezni egy regisztrációs űrlap kitöltésével lehetséges, amely tartalmazza azt a Youtube linket, amelyen megtekinthető a produkció.
A hangszeregyüttesek, néptáncegyüttesek kategóriában két korcsoportban lehet jelentkezni:
I. korcsoport: 7-11 korosztály
II. korcsoport: 12-17 korosztály
A hangszeres szólisták, szólótáncosok/táncospárok kategóriában három korcsoportban lehet jelentkezni:
I. korcsoport: 7-10 korosztály
II. korcsoport: 11-14 korosztály
III. korcsoport: 15-17 korosztály
Egy tanuló több kategóriában is nevezhet!
Több műsorral való indulás esetén külön-külön regisztráció szükséges!
Kérjük, hogy olyan produkcióval jelentkezzenek, amellyel korábban még nem versenyeztek a „Szól a Fülemüle!” tehetségkutatón.
Fontos, hogy vegyék figyelembe a versenyszabályzatban meghatározott időtartamot és létszámot!
A versenyzők életkora nem haladhatja meg a versenyszabályzatban megengedett korhatárt!
A „Szól a Fülemüle!” – XII. kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató értékelési szempontjai a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján elérhető.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet!
Népzene kategória regisztrációs űrlapja (hangszeres szólisták, hangszeregyüttesek):
https://forms.gle/RBGr3f39Gb6joZy4A
Néptánc kategória regisztrációs űrlapja (szólótáncosok/táncospárok és néptáncegyüttesek):
https://forms.gle/89vYHujTum86n1Ce6
A tehetségkutató lebonyolítása 2026-ban:
Előválogató
Az előválogató online történik, azaz videófelvételek alapján. A videókat a Youtube videómegosztóra kell feltölteni, amelynek linkjét a regisztrációs űrlap legalján csatolják. Fontos, a videó idejének hossza nem haladhatja meg a versenykiírásban megadott műsoridőt!
Az előválogatóról egy online programfüzet készül, melyet a felkért szakmai zsűri fog bírálni a a tehetségkutató értékelési szempontjai alapján.
A regisztrációs határidő: 2026. január 23-a 12:00 óra.
Felkészítő hétvége:
A felkészítő hétvégére azok a versenyzők jutnak be, akiket az előválogató során a szakmai zsűri beválogatott. A hétvége a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán valósul meg.
Időpontja: 2026. április 24-25.
A résztvevők étkezését és lakhatását a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány biztosítja.
Döntő:
A döntőn a felkészítő hétvégén részt vett versenyzők mérik össze tudásukat.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Időpontja: 2026. április 26.
Cím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól a genius.ktst@kmf.org.ua e-mail címen kaphatnak munkanapokon 08:00-16:00 óra között.
