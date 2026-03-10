22 települést ért orosz légicsapás az elmúlt 24 órában Harkiv megyében
Harkiv megyében az elmúlt 24 órában 13 ember sérült meg, köztük két gyermek.
Erről Oleh Szinyehubov, a Harkiv Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője a Facebookon számolt be.
Elmondása szerint Harkiv és a régió további 22 települését érte a csapás.
A támadásokban 16 és 75 éves személyek sérültek meg.
Főként ipari épületeket, magánházakat és tömbházakat, járműveket ért találat, valamint elektromos vezetékek, vasúti sínek rongálódtak meg.
Harkiv egyik járásában egy oktatási intézményt is találat ért.