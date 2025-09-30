Három év börtön járt a mozgósítás elkerüléséért

Három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték azt az férfit, aki megtagadta a katonai szolgálatot. A Grúziában született 45 éves ungvári lakost a mozgósítás elkerülésével vádolta az Ungvári Kerületi Ügyészség – olvasható a Kárpátaljai Megyei Ügyészség Facebook-oldalán.

Az elítéltet 2023 februárjában szolgálatra alkalmasnak nyilvánította egy katonaorvosi bizottság, és másnapra behívót kapott az ungvári toborzóközpontba. Itt azonban, a katonai szolgálatot alapos indok nélkül megtagadva, nem jelent meg.

A férfinek, akit korábban már elítéltek marihuána birtoklásáért, jelenleg is van egy folyamatban lévő bírósági ügye.

Az Ungvári Városi Kerületi Bíróság bűnösnek találta a vádlottat az ellene felhozott vádakban, és három év börtönbüntetésre ítélte. A döntés várhatóan jogerőre emelkedik.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Ügyészség

Nyitókép: illusztráció