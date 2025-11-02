A Donyeck megyei frontvonalra látogatott Olekszandr Szirszkij

Folyamatban van egy átfogó hadművelet az orosz erők kiszorítására a Donyeck megyei Pokrovszk városból – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szombaton a Facebookon.

A főparancsnok beszámolt arról, hogy újabb látogatást tett a Donyeck megyei frontvonalon. Elmondása szerint a pokrovszki és mirnohradi agglomerációban az ukrán katonáknak az a feladatuk, hogy visszaszorítsák a több ezer fős ellenséges csapatokat, amelyek továbbra is igyekeznek betörni lakott területekre, és elvágni az ukrán hadsereg utánpótlási útvonalait.

„Ugyanakkor nincs körbezárás vagy blokád a városok körül, mindent megteszünk a logisztika biztosítása érdekében” – hangsúlyozta Szirszkij.

Kiemelte, hogy átfogó művelet zajlik, amelynek célja az orosz csapatok kiszorítása Pokrovszkból.

„A fő terhet az ukrán fegyveres erők egységei viselik, különösen a drónkezelők és a rohamosztagok. Ugyanakkor az utasításomra a város védelmébe bekapcsolódtak a Különleges Műveleti Erők (SZSZO), a katonai rendfenntartók, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a katonai hírszerzés és más védelmi erők is” – fejtette ki.

Szirszkij szavai szerint az orosz erők Pokrovszkban „a lehető legdrágább árat fizetik azért, hogy teljesítsék a Kreml diktátorának az ukrajnai Donyec-medence megszállására vonatkozó parancsát”.

„Folytatjuk a terület felszabadítását és megtisztítását a dobropilljai magaslaton. Pokrovszkot és Mirnohradot ellenőrzésünk alatt tartjuk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között rendkívül fontos az egységek közötti hatékony együttműködés és a kitűzött feladatok összehangolt végrehajtása. Megerősítjük az agglomeráció védelmét további egységekkel, fegyverekkel, haditechnikával, beleértve a drónokat és az egyéb pilóta nélküli rendszereket” – zárta bejegyzését a főparancsnok.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Olekszandr Szirszkij Telegram-oldala