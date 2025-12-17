A fronton vesztette életét a Beregszászi Városi Tanács szakembere

Szomorú hírt közölt Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a Facebook-oldalán kedden. Életét vesztette Mikola Kijan, a városi tanács Városgazdálkodási és Területfejlesztési Osztályának szakembere.

A polgármester még 2024 decemberében adott tájékoztatást arról, hogy a védő eltűnt Kurszk irányában. Ez idáig eltűntként tartották nyilván, de ma hivatalosan is megerősítették, hogy 2024. november 25-én elhunyt.

Mikola Kijant a teljes körű orosz invázió első napjaiban mozgósították.

Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: