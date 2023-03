A Portugália által felajánlott harckocsik is megérkeztek Ukrajnába

Miután Olaf Scholz német kancellár megerősítette, hogy megérkezett a Bundestag által felajánlott 18 darab Leopard–2-es harckocsi Kijevbe, kedden a portugál védelmi minisztérium is közölte: hétfőn megérkezett a Lisszabon által megígért három darab, német gyártmányú 2A6 típusú harckocsi Ukrajnába – számolt be kedden a The Kyiv Independent angol nyelvű ukrán hírportál.

A portugál hadsereg jelenleg 21 darab modern 2A6-os harckocsival rendelkezik.

Lengyelország pedig eddig 14 darabot adott át Ukrajnának a régebbi 2A4-es típusból – számolt be az N-Tv német televízió hírportálja.

