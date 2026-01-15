Újabb európai ország csatlakozik a NATO Ukrajnát támogató PURL programjához

Elisa Spiropali, Albánia külügyminisztere bejelentette, hogy országa csatlakozik a NATO PURL programjához, amely amerikai fegyverek Ukrajnába szállítását irányozza elő.

A külügyminiszter erről ukrán kollégájával, Andrij Szibihával közös tájékoztatóján nyilatkozott.

Siropali kijelentette, hogy az albán kormány és Edi Rama miniszterelnök feltett szándéka, hogy a PURL mechanizmusával megismerkedjenek, és már 2026-ban aktívan bekapcsolódjanak a kezdeményzésbe.

„NATO-tagok vagyunk, és ilyen minőségünkben kötelességnek érezzük a terhek megosztását a NATO többi tagjával. 2026-ban határozottan részt kívánunk venni nemcsak a PURL-ban, hanem más programokban is, beleértve az Ukrajnával folytatott közös kezdeményezéseket”

– mondta az albán külügyminiszter.

Megerősítette továbbá, hogy hazája készséggel nyújt biztonsági garanciákat, amiről egyébként tavaly már Volodimir Zelenszkij elnök és Edi Rama miniszterelnök is megegyezett. Tirana minden vállalt kötelezettségét kész teljesíteni.

„Ukrajna területi integritása és szuverenitása nem lehet egyezkedés tárgya. Először is igazságos békét kell elérnünk. Minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amely közelebb visz minket a háború végéhez, ugyanakkor tartalmaz biztonsági garanciákat. A foglyoknak vissza kell térniük, az agresszort meg kell büntetni”

– hangsúlyozta Spiropali.

Kárpátalja.ma

Forrás: Szlovo i Gyilo

Nyitókép: durreslajm.al