Amerikai diplomaták tértek vissza Kijevbe

Az Egyesült Államok ukrajnai külképviselete bejelentette vasárnap Christina Queen ideiglenes ügyvivő nagykövet és más amerikai diplomaták visszatérését az ukrán fővárosba, Kijevbe – számolt be a Jevropejszka Pravda hírportál.

A külképviselet sajtóközleményében külön kiemelte, hogy a nagykövetség visszatérését a nácizmus felett aratott győzelem napjára időzítették.

A hírportál emlékeztetett arra, hogy az amerikai diplomaták április 26-án tértek vissza Ukrajnába, de egyelőre a harcoktól megkímélt, biztonságosabb nyugati országrészben lévő Lembergbe. A napokban még azt jelezték, hogy május végéig készülnek visszatérni a fővárosba, és még ezt is attól tették függővé, miként alakul a biztonsági helyzet Kijevben.

Közben a dél-ukrajnai Odessza városában több robbanást is hallottak vasárnap az ott élők. A Dumszkaja helyi hírportál beszámolója szerint legalább öt robbanás történt, és polgári létesítményben keletkeztek károk. A hírportál értesülései szerint legalább egy orosz rakétát sikerült az ukrán légvédelemnek a levegőben megsemmisítenie, viszont több rakéta a tengerparton lévő objektumokba csapódott be. Egyelőre nem tudják, voltak-e a támadásnak áldozatai.

Forrás: MTI