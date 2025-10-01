Andrij Hnatov: az orosz csapatok öt-hatszoros erő- és eszközfölényben vannak

Andrij Hnatov vezérőrnagy, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke az Ukrinform állami hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy az orosz csapatok továbbra is intenzív támadó műveleteket folytatnak a teljes frontvonal mentén, jelenleg tizenhárom fő irányban, napi átlagban 160-190 rohamot indítanak. Az ellenség öt-hatszoros erő- és eszközfölényben van a fő irányokban – tette hozzá.

A vezérkari főnök szerint a helyzet továbbra is Ukrajna keleti részén a legfeszültebb, ahol az orosz erők jelentős katonai és eszközfölényben vannak, valamint a légierő, a tüzérség és a csapásmérő drónok aktív alkalmazásával nagy intenzitású támadó műveleteket folytatnak. „Donyeck megyében az ellenség célja Csasziv Jar és Toreck városok elfoglalása, olyan feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik Kosztyantinyivka kelet felőli blokádját, valamint a Pokrovszk-Mirnohrad agglomeráció bekerítését„

– fejtette ki.

Hangsúlyozta, hogy az oroszok egyre gyakrabban alkalmazzák kisebb csoportok beszivárgásának taktikáját a hátországba, majd ezt követően próbálják az ukrán csapatokat hátba támadni. Ugyanakkor az ukrán erők rohamokat indítanak állásaik visszaszerzésére és a mélyebbre hatolt ellenséges egységek megsemmisítésére. Adatai szerint a Dobropilljai ukrán ellentámadás eredményeként több mint 174 négyzetkilométernyi területet sikerült visszavenni, további csaknem 195 négyzetkilométert pedig megtisztítottak az orosz szabotőr-felderítő csoportoktól.

Forrás: MTI