Áramszünetekre lehet számítani több ukrajnai megyében

Az orosz rakétatámadások következtében súlyosan megrongálódott az energetikai infrastruktúra több ukrajnai térségben, köztük Csernyihiv megyében is. A helyzet itt a legkritikusabb: a Csernyihivoblenerho kénytelen egyszerre három ütemben bevezetni az ütemezett áramszüneteket – közölte a Ukrenerho vállalat a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint az elmúlt nap folyamán az orosz erők több régió energetikai létesítményeit vették célba. A támadások miatt csütörtök reggelre még mindig több település maradt áram nélkül. Csernyihiv megyében a helyreállítási munkálatok folyamatosan zajlanak, de a hálózat több szakasza továbbra is súlyosan sérült.

Az éjszakai támadások Odessza megyében is károkat okoztak: itt is fogyasztók maradtak áram nélkül. Az energetikai szolgálatok mindent megtesznek, hogy mielőbb helyreállítsák az ellátást.

Arra kérik a lakosságot, hogy továbbra is takarékoskodjanak az árammal, különösen 9.00 és 21.00 óra között. Ne kapcsoljanak be egyszerre több nagy teljesítményű háztartási berendezést ebben az időszakban – áll a tájékoztatásban.

