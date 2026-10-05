Lövedék talált el egy autóbuszt az ukrán-moldovai határnál

Lövedék talált el egy menetrendszerinti autóbuszt hétfő délelőtt az ukrán-moldovai határon, egy határőr megsebesült – jelentette az Ukrinform hírügynökség a moldovai határőrségre hivatkozva.

Az incidens a Palanka-Majaki-Udobne határátkelő közelében történt. A földbe csapódást követően a lövedék felpattant, és a sorompó közelében eltalálta az autóbuszt és a határőrök egyik útlevélellenőrző fülkéjét. A határátkelőhely működését ideiglenesen felfüggesztették.

Az orosz erők napközben csapásmérő drónnal támadtak egy többszintes lakóépületet a közép-ukrajnai Zsitomir megyében lévő Berdicsivben – tájékoztatott Vitalij Bunecsko, a régió kormányzója.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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