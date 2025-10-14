Az EU 10 millió euróval támogatja Ukrajnát

Az Európai Unió 10 millió eurós rendkívüli támogatást biztosít az Ukrajna elleni agresszió bűntettét vizsgáló különleges törvényszék előkészítő csapatának – jelentette be hétfőn Michael McGrath igazságügyekért felelős uniós biztos Luxembourgban.

Az EU-tagállamok igazságügyi minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján a biztos elmondta: az EU ezzel erősíti támogatását a nemzetközi igazságszolgáltatás iránt, és célja, hogy a törvényszék mielőbb megkezdhesse működését az ukrajnai háború során elkövetett bűnök kivizsgálására. „A felelősök elszámoltatása és az igazság érvényesítése Ukrajna és az ukrán nép számára továbbra is kiemelt prioritásunk” – fogalmazott.

Az ír biztos felszólította a tagállamokat és a partnerországokat, hogy minél előbb csatlakozzanak a törvényszéket létrehozó megállapodáshoz, és zárják le az együttműködési megállapodásokat. Kiemelte:

az igazságosság az áldozatok számára jóvátételt is jelent, ezért az Európai Bizottság támogatja a nemzetközi kártérítési bizottság létrehozását is.

Hangsúlyozta: Oroszország háborús képességeinek ellehetetlenítése elengedhetetlen feltétele az igazságos és tartós békének, ezért az unió tovább folytatja a szankciós jogsértésekről szóló irányelv teljes körű végrehajtását.

McGrath beszámolt arról is, hogy a tanácsülésen a miniszterek megvitatták az európai demokráciapajzs előkészítését, amelynek célja a demokrácia és a szabad politikai részvétel védelme az Európai Unióban. A kezdeményezés a dezinformáció, a külföldi befolyás és az online gyűlöletkeltés elleni fellépést is szorgalmazza, továbbá egy új európai demokratikus ellenállóképességi központ létrehozását.

A biztos emlékeztetett: a politikai részvétel és a szólásszabadság a jogállamiság alapjai, ezért az Európai Bizottság több intézkedést is hozott a politikusok elleni zaklatás és fenyegetések visszaszorítására. „A demokrácia mindennapi kötelezettség, amelyet ápolni és védeni kell” – mondta.

Forrás: MTI