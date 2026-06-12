Újabb két katonát gyászol a Beregszászi járás

Újabb súlyos veszteség érte a Beregszászi járást: két kárpátaljai katona hunyt el az elmúlt napokban, miközben kórházi kezelés alatt álltak.

Június 10-én a zaporizzsjai megyei klinikai kórházban hunyt el a Szőlősegres (Olesnik) településen, 1973. szeptember 30-án született Mihajlo Szavko főkatona.

Egy nappal később, június 11-én szintén a kórházban elhunyt az 1977-ben született Szerhij Szlepics őrnagy, nagyszőlősi lakos.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családoknak.

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