Fiatal ukrán csatárt igazolt a Girona

A spanyol élvonalból kieső Girona FC hivatalosan is bejelentette az ukrán támadó, Olekszandr Piscsur szerződtetését. A mindössze 21 éves csatár hosszú távú megállapodást kötött a katalán klubbal, kontraktusa egészen 2031 nyaráig érvényes.

Piscsur a magyar élvonalból, a Győri ETO FC együttesétől érkezik Gironába. A klub számára ő az első nyári igazolás.

A fiatal támadó az ukrán futball utánpótlás-nevelésének egyik ígéretes tagja, aki az elmúlt években a magyar bajnokságban is rendszeres játéklehetőséghez jutott. Emellett korosztályos szinten stabil szereplője az ukrán utánpótlás-válogatottnak is.

A Gironánál abban bíznak, hogy Piscsur hosszú távon is meghatározó tagjává válhat a keretnek, és tovább erősíti a klubnál az utóbbi időszakban is megfigyelhető ukrán játékosokra építő irányvonalat.

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