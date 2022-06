Az olasz kormánypártokat megosztja a fegyverszállítmányok kérdése

Ukrajna felfegyverzésének leállítását követeli a Mario Draghi vezette kormánytól a legnagyobb parlamenti frakcióval bíró Öt Csillag Mozgalom (M5S), amely saját politikusa, Luigi Di Maio külügyminiszter tagságát is felfüggesztette hétfőn. A Liga vezetője Matteo Salvini szerint a fegyvereknél fontosabb az olaszok érdekeinek védelme.

Draghi kedden a szenátusban, majd szerdán a képviselőházban számol be kormánya lépéseiről az ukrajnai háború teremtette válsághelyzetben.



Draghi az Európai Tanács június 23-án kezdődő találkozója előtt szólal fel a parlamentben. Az általa vezetett nemzeti egységkormány pártjai közös határozatot kívánnak szavazásra bocsátani: az M5S a többi között azt szorgalmazza, hogy a dokumentum mondja ki, Olaszország nem küld több fegyvert Ukrajnába a parlament újabb felhatalmazása nélkül.



A kormánypártok az ukrajnai háború kirobbanását követően, márciusban támogatták, hogy Olaszország fegyvereket szállítson Ukrajnának, azóta Róma már több szállítmányt is küldött, és az M5S ezt most felül kívánja vizsgálni.



Az M5S vasárnap este rendkívüli vezetőségi értekezletet hívott össze, és reggel bejelentették, hogy befagyasztják a párt egyik alapítótagja, Luigi Di Maio külügyminiszter tagságát. Eredetileg Di Maio kizárását szorgalmazták, de ez pártszakadást eredményezett volna. Di Maio “idegen testté vált” az M5S-en belül – nyilatkozta Riccardo Ricciardi, a párt elnökhelyettese.



A háttérben a Di Maio és a pártelnök, Giuseppe Conte közötti harc húzódik: Di Maio nem osztja Conte “fegyverellenes” politikáját, akit azzal vádolt, hogy atlanti és EU-ellenes. A La Repubblica című olasz napilap emlékeztetett, hogy az M5S-nek jelenleg 72 szenátora és 155 képviselője van: a Giuseppe Contét vagy Luigi Di Maiót támogatók kilépésével viszont a Draghi-kormány jelentősen gyengülne, és el is veszítheti többségét.



Az M5S a június 12-i részleges helyhatósági választásokon öt százalékos eredményt ért el, míg 2018-ban a parlamenti választáson még több mint 32 százalékot kapott, és egy éve még több mint 15 százalékos támogatottsággal rendelkezett.



Matteo Salvini, a szintén kormánypárti Liga vezetője szerint a kormányt nem kedden a parlamentben fenyegeti veszély.

A háború inkább ráébreszti Olaszországot, hogy elsők az olaszok, vagyis a nemzeti érdekek védelme, az energia biztosítása, a mezőgazdaság, az infrastruktúra számít

– hangoztatta Salvini a párt parmai gyűlésén. Salvini hozzátette, a kormány számára veszélyes, ha június végéig nem fogják vissza az üzemanyagárakat, nem segítik az aszály sújtotta termelőket.

“A literenkénti 2,40 eurós benzinár tarthatatlan (..) és ez nem fenyegetés, hanem tény”

– jelentette ki Salvini újságíróknak.



MTI