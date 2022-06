Az orosz erők elfoglalták Szeverodoneck belvárosát

Az ukrán vezérkar hétfő reggeli közlése szerint az ukrán hadsereget kiszorították az orosz erők Szeverodoneck belvárosából.

A kelet-ukrajnai városért hetek óta ádáz harcok folynak. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint az oroszok tüzérségi támogatással támadást indítottak, és részleges sikereket értek el a város központjában, ahonnan az ukrán erők kénytelenek voltak visszavonulni. Az összecsapások folytatódnak – tették hozzá.

Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó is megerősítette, hogy az ukránokat kiszorították Szeverodoneck belvárosából. „Az utcai harcok még tartanak, az oroszok folytatják a város lerombolását” – írta a kormányzó. Hozzátette azt is, hogy az orosz erők bombatámadásainak célpontja volt a szeverodonecki Azot vegyi üzem, ahol civilek is rejtőzködnek. A csapások a város szennyvíztisztító üzemeit is érintették – közölte Hajdaj.

A kormányzó beszámolt arról is, hogy a szomszédos Liszicsankban három civil, köztük egy hatéves fiú meghalt az utóbbi 24 óta légicsapásaiban.

