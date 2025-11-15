Az orosz erők újabb csapást mértek Herszon városára

Az orosz erők újabb támadást indítottak a dél-ukrajnai Herszon városa ellen, a támadásban életét vesztette egy 88 éves nő, egy 51 éves egészségügyi dolgozó pedig súlyosan megsebesült – közölte Olekszandr Prokugyin megyei kormányzó szombaton a Telegramon.

A közlés szerint helyi idő szerint délelőtt 10 óra tájban mért az orosz hadsereg tüzérségi csapást a megyeszékhelyű városra. „A megszálló erők lakóházat találtak el” – emelte ki Prokugyin.

Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint Oroszország péntek este hét órától három Kinzsal rakétával és 135 drónnal támadta meg Ukrajnát. A légvédelem két rakétát és 91 drónt semmisített meg, ugyanakkor egy rakéta és 41 csapásmérő drón becsapódását rögzítették 13 helyszínen, továbbá négy helyen roncsok lezuhanását.

Denisz Smihal védelmi miniszter arról tájékoztatott a Telegramon, hogy a keleti Dnyipropetrovszk megyébe látogatott, ahol megismerkedett az ukrán 59. különálló drónos rohamegység felelősségi övezetének aktuális hadműveleti helyzetével. „A parancsnoksággal és az egyes irányok vezetőivel megvitattuk a valós helyzetet és azokat a kérdéseket, amelyek további figyelmet igényelnek” – írta Smihal.

Emellett meghallgatta a felszerelés javítására, a harci munka hatékonyságának növelésére, valamint a személyi állomány körülményeinek javítására tett konkrét javaslatokat.

Forrás: mti.hu

Nyitókép forrása: Szuszpilne/Олександр Корняков