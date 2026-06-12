FIFA-világranglista: Ukrajna maradt a 32. helyen, Magyarország három pozíciót javított
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) június 11-én közzétette a férfi válogatottak legfrissebb világranglistáját. Az új rangsorban az ukrán nemzeti csapat megtartotta 32. helyét, így nem történt változás a pozíciójában az előző kiadáshoz képest.
Magyarország ugyanakkor előrelépett a rangsorban: a magyar válogatott három helyet javítva a 39. pozícióba került. Ez kedvező fejlemény Marco Rossi szövetségi kapitány csapata számára a közelgő nemzetközi mérkőzések előtt.
A FIFA aktuális rangsorának élén a világbajnoki címvédő Argentína áll, megelőzve Spanyolországot és Franciaországot. Az első tíz helyezett sorrendje a következő:
- Argentína
- Spanyolország
- Franciaország
- Anglia
- Portugália
- Brazília
- Marokkó
- Hollandia
- Belgium
- Németország
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