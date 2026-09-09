Az ukránok csapást mértek egy orosz olajterminálra

Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Novorosszijszkban egy olajterminálra, a hadikikötő létesítményeire, hadihajókra és Kalibr rakéták hordozóira – hozta nyilvánosságra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Facebookon.

„Oroszország mindennapos terrorista támadásaira hatékonyan és gyakorlatilag egész földrajzi területén válaszolunk. Az elmúlt 24 órában a Krasznodari területen fekvő Novorosszijszkban is eredményeket értünk el” – írta az államfő.

Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka hozzáfűzte, hogy a szintén a Krasznodari területen fekvő Anapában egysége megsemmisített egy Szu-33-as hajófedélzeti vadászgépet, egy Mi-8-as helikoptert és két elektronikai hadviselési rendszert.

A nyitókép illusztráció

MTI

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