Babják Zoltán az ukrán katonák támogatásáról egyeztetett Beregszászban

A fronton harcoló ukrán katonák támogatásáról, valamint az önkéntesek előtt álló kihívásokról egyeztetett Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője a napokban – derült ki a

A találkozón részt vett Ihor Sztelmascsuk, az 5. különálló rohamdandár önkéntese, az ATO-ban résztvevők és önkéntesek szövetsége civil szervezet képviselője, továbbá a litván önkéntes Haraldas Korzonas, a VŠĮ „KORSAK” szervezet képviselője, valamint Ruszlan Popovics, a Pixel-Beregszász civil szervezet vezetője.

Babják Zoltán kiemelte, hogy a teljes körű háború kezdete óta a litván VŠĮ „KORSAK” szervezet a Pixel-Beregszász civil szervezettel együttműködve folyamatos segítséget nyújt a fronton szolgáló katonáknak. A több mint 3000 kilométeres távolság ellenére rendszeresen juttatnak el humanitárius és technikai támogatást az ukrán védők számára.

A támogatás nem csupán a katonákra terjed ki: a szervezetek segítik a harkivi és kramatorszki gyermekotthonokat is, valamint hozzájárulnak az ukrán katonák litvániai rehabilitációjához. A kistérség vezetője hangsúlyozta, hogy a litván önkéntesek aktív szerepvállalása rendkívül fontos ebben a munkában.

A megbeszélés során szó esett azokról a mindennapi kihívásokról is, amelyekkel az önkéntesek szembesülnek, valamint arról, miként lehetne még hatékonyabban támogatni a harcoló katonákat.

Babják Zoltán a Beregszászi kistérség katonáinak nevében köszönetet mondott a segítségért, megjegyezve, hogy a térség védői az ország különböző harcok sújtotta régióiban teljesítenek szolgálatot.

Hozzátette: a városi tanács a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatja a katonai egységektől érkező kéréseket.

Kárpátalja.ma

