Ismét kigyulladt a barvinoki hulladéklerakó

Egy nap alatt kétszer is a börvingesi (barvinoki) szilárdhulladék-lerakóhoz riasztották a tűzoltókat az Ungvári járásban. A hulladék mélyben történő izzása miatt a tüzek rendszeresen újragyulladnak, az év eleje óta pedig már tizenkét tűzesetet regisztráltak a telepen.

A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint az első bejelentés reggel 7 óra 17 perckor érkezett. A lángok mintegy 500 négyzetméteres területet érintettek, ezért az oltás csaknem egész nap tartott. A munkálatokban ungvári és perecsenyi tűzoltók vettek részt, valamint kommunális szolgálatok is segítették a beavatkozást speciális gépekkel, amelyekkel földdel takarták be a hulladékot. A tüzet végül 17 óra 45 perckor sikerült teljesen eloltani.

Azonban még ugyanazon a napon, 23 óra 21 perckor ismét riasztást kaptak ugyanarra a hulladéklerakóra. Ezúttal egy kisebb, mintegy 5 négyzetméteres területen csaptak fel a lángok, amelyeket kevesebb mint egy óra alatt sikerült megfékezni.

A DSZNSZ közlése szerint az ilyen esetek nem számítanak rendkívülinek, mivel a szemét akár több méter mélyen is hosszú ideig izzhat. Emiatt a nyílt lángok eloltása után gyakran újra fellobban a tűz.

2026 eleje óta Kárpátalja hulladéklerakóiban összesen 20 tűzesetet jegyeztek fel, ebből 12 a barvinoki szeméttelepen történt.

Kárpátalja.ma

A mukachevo.net nyomán.

