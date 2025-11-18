Elesett a 101-es területvédelmi dandár egyik katonája
Gyászhírt közölt a Baranyai kistérség november 18-án. Elhunyt Jevhen Kalinjak nagylázi születésű katona.
Jevhen Kalinjak a 101-es területvédelmi dandár 68. különálló zászlóaljánál teljesített szolgálatot. A teljes körű invázió kezdete óta harci feladatokat végzett a háború forró pontjain. Részt vett Bahmut és Kliscsijivka védelmében. Szolgálatáért többször is kitüntették.
A katonát 2025. november 20-án helyezik örök nyugalomra.
A Kárpátalja.ma osztozik a gyászolók fájdalmában.