Behívhatják-e a fogyatékkal élőket? – fontos tudnivalók 2026-ra

Ukrajnában jelenleg is folyik a mozgósítás, ugyanakkor a teljes körű háború idején is vannak olyan kategóriák, amelyeket nem küldenek a frontra. Ide tartoznak többek között azok a férfiak, akik súlyos betegségek miatt hivatalosan megállapított rokkantsági státusszal rendelkeznek.

Ugyanakkor nem minden esetben jár automatikus halasztás. Összegyűjtöttük, milyen szabályok vonatkoznak a fogyatékkal élő személyek mozgósítására 2026 áprilisától, és kik azok, akiket biztosan nem hívnak be.

Mely rokkantsági csoportok mentesülnek a mozgósítás alól?

Az ukrán jogszabályok – különösen a vonatkozó törvény 23. cikke – kimondják, hogy a fogyatékkal élő személyek nem kötelezhetők katonai szolgálatra, és jogosultak halasztásra. Ez a rendelkezés független a rokkantsági csoporttól.

Ez azt jelenti, hogy a 2. vagy 3. csoportba tartozó fogyatékkal élők kényszerű mozgósítása jelenleg nem lehetséges, amennyiben hivatalosan is igényelték és megkapták a halasztást. Katonai szolgálatot kizárólag önkéntes alapon vállalhatnak.

Fontos továbbá, hogy a rokkantsági státusszal rendelkező férfiak jogosultak az ország elhagyására is. A határátlépéshez elegendő a megfelelő igazolás bemutatása.

Bár a törvény egyértelmű, léteznek kivételes esetek:

Előfordulhat, hogy a rendszeres orvosi felülvizsgálat során – különösen a 3. csoport esetében, amelyet általában nem állapítanak meg életre szólóan – a bizottság már nem igazolja a rokkantságot. Ha a státuszt megszüntetik, az érintett elveszíti a halasztás jogát, és mozgósíthatóvá válik.

Továbbá a rokkantság önmagában alapot ad a halasztásra, azonban azt külön kell igényelni. Ha az érintett nem fordult a hadkiegészítő szervekhez (TCK), előfordulhat, hogy a hatóságok nem tudnak az állapotáról, és behívót küldenek számára.

Jelenleg a halasztás igényelhető a „Rezerv” alkalmazáson keresztül vagy a közigazgatási szolgáltató központokban.

Végül a harmadik lehetséges helyzet az, ha a személy maga akar szerződést kötni az Ukrán Fegyveres Erőkkel, azaz önkéntes lesz. Ez leggyakrabban a 3. csoportba tartozók esetében fordul elő, mivel ők általában enyhébb egészségügyi problémákkal élnek.

Amennyiben a halasztást az előírásoknak megfelelően kiállították, az érintettet akarata ellenére nem lehet a frontra küldeni. Ha pedig egy katona szolgálat közben válik rokkanttá, egészségi állapotára hivatkozva kérheti leszerelését.

