Elvágta az orosz haderő az észak-ukrajnai Csernyihiv városának utánpótlási vonalait – közölte péntek reggel Vjacseszlav Csausz, a régió kormányzója a Reuters jelentései szerint.

„A várost átmenetileg körülzárta az orosz (hadsereg) ” – mondta Csausz az ukrán televízióban. Hozzátette hogy Csernyihivet lövi az orosz tüzérség, miközben repülőgépekről is bombázzák, számolt be a brit The Guardian.

Forrás: hirado.hu