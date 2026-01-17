Ismét beregszászi járási katona esett el a fronton

Nagy Nikolett Háború

A háborúban vesztette életét Mihajlo Szomos – adta hírül a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebook-oldalán pénteken.

Az 1982-ben született katona Tiszaszirma (Droténci) lakosa volt.

A védő 2025. január 19-én esett el a Donyeck megyei Szlovjanka község közelében. Holttestét 2026. január 15-én azonosították be, hivatalosan ekkor nyilvánították halottnak.

Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

