Ismét beregszászi járási katona esett el a fronton
A háborúban vesztette életét Mihajlo Szomos – adta hírül a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebook-oldalán pénteken.
Az 1982-ben született katona Tiszaszirma (Droténci) lakosa volt.
A védő 2025. január 19-én esett el a Donyeck megyei Szlovjanka község közelében. Holttestét 2026. január 15-én azonosították be, hivatalosan ekkor nyilvánították halottnak.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.