Brit hadsereg: nem küldünk csapatokat biztonsági garanciák nélkül

A brit hadvezetés nyíltan elismerte, hogy Ukrajnában nem létezik kockázatmentes katonai jelenlét, és London addig nem küld brit csapatokat az országba, amíg nem látja garantáltnak a katonák biztonságát és megfelelő ellátását.

Sir Richard Knighton légimarsall, a brit fegyveres erők vezérkari főnöke a parlament védelmi bizottsága előtt egyértelműen fogalmazott: „Nem vetjük be a fegyveres erőinket, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy biztonságban lesznek” – közölte a The Telegraph.

A képviselők arra kérdeztek rá, hogy egy esetleges háború utáni helyzetben a brit katonák rendelkeznének-e elegendő védelemmel és erőforrással Ukrajnában.

Knighton válaszában hangsúlyozta:

„Hadműveleti környezetben nem létezik nulla kockázat.” Ugyanakkor világossá tette, hogy a brit hadsereg csak akkor vállalhat szerepet, ha a kockázatok „elfogadható szintre csökkenthetők.”

A vezérkari főnök szavai különös súlyt kapnak annak fényében, hogy elismerte: a brit hadsereg jelenlegi költségvetése nem elegendő minden tervezett katonai cél megvalósítására.

A parlament előtt kijelentette: „Teljesen őszinte leszek: nem leszünk képesek mindent megtenni, amit szeretnénk, olyan gyorsan, ahogyan szeretnénk.”

Majd hozzátette:

„Ha mindent végre akarnánk hajtani, ami jelenleg a programban szerepel, és még az összes további vállalást is, a válasz egyértelműen az, hogy nem – erre a költségvetés nem elég.”

A sajtóértesülések szerint a brit védelmi minisztérium akár 28 milliárd fontos forráshiánnyal is szembesülhet a következő négy évben. Knighton ugyan nem erősítette meg ezt az összeget, de a miniszterelnökkel folytatott egyeztetésekről csak annyit mondott: „A megbeszéléseim a miniszterelnökkel minősített titoknak számítanak.”

Korábban Keir Starmer brit miniszterelnök arról beszélt, hogy az úgynevezett „hajlandók koalíciója” vezetői Párizsban megállapodtak:

békemegállapodás esetén csapatokat telepítenének Ukrajnába. Starmer szerint Nagy-Britannia és Franciaország a tűzszünet után katonai bázisokat hozna létre, valamint haditechnikai raktárakat építene az ukrán fegyveres erők számára.

A múlt heti párizsi csúcstalálkozón a koalíció a hosszú távú katonai támogatás fenntartásáról is döntött, és deklarálta a szándékot a csapattelepítésre. Knightont a képviselők arról is kérdezték, biztonságosnak tartja-e egy ilyen missziót. A vezérkari főnök így válaszolt: „Nem létezik olyan hadműveleti környezet, ahol nulla a kockázat, de nem küldjük ki az erőinket, ha nem vagyunk meggyőződve arról, hogy megfelelően védettek.”

