Brit önkéntes vesztette életét Ukrajnában

Egy 69 éves brit nő halt meg Donyeck megyében egy orosz dróntámadás következtében, miközben humanitárius segélyt szállított a környékre – számolt be róla a The Times.

Annie Lewis Murphy júniusban vesztette életét, ám a rendvédelmi szervek azóta sem tudták evakuálni földi maradványait, mert a holttest egy aktív harci övezetben található.

A missziót szervező jótékonysági szervezet, az Aid Ukraine azt tanácsolta Murphynak, hogy csak Lembergig menjen autóval, de az önkéntes ragaszkodott hozzá, hogy célállomásra, Kramatorszkba szállítsa a segélyt.

Kárpátalja.ma